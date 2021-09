El candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, lanzó un tuit durante la tarde de este martes haciendo un peculiar llamado a todos sus contrincantes en la carrera a La Moneda, justo después de que la Cámara Baja aprobara el cuarto retiro del 10%.

El abogado comenzó su comunicado afirmando que “no podemos esperar más. Llegó la hora de discutir una reforma urgente al sistema de pensiones“, agregando que “la calculadora electoral no puede estar por sobre el futuro de Chile”. Cabe destacar que la reforma al sistema de administración de fondos previsionales es uno de los temas que actualmente más preocupa a la ciudadanía.

Dicho esto, Sichel exclamó que “llamo a los otros candidatos presidenciales: sentémonos mañana mismo a buscar un acuerdo amplio en pensiones. Yo y todo mi equipo estamos disponibles”.

Posteriormente, el ex Secretario de Estado indicó que “desde este proyecto colectivo, junto a muchos y no en contra de alguien o algo, seguiremos luchando para que los debates no terminen siempre en una línea que nos divida entre buenos y malos, o entre héroes y villanos”.

Para finalizar, el político estableció que “seguimos teniendo la convicción, la energía y la esperanza para seguir empujando el diálogo entre los distintos y para proponer una alternativa de cambio responsable, en paz, democracia y en libertad de los ciudadanos. Espero que todos pongamos en el centro a las personas y sus urgencias“.