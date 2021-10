El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, anunció que estudiará la posibilidad de presentar acciones legales contra el medio The Clinic tras una entrevista publicada este viernes contra su padrastro, Saúl Iglesias.

El portal conversó con Iglesias, quien fue pareja de su madre durante la niñez del ex ministro y con quien vivió durante algunos años en Santiago y en otras comunas.

Aquí, Iglesias desmiente algunos detalles entregados por Sichel en otras entrevistas, como el lugar donde se conoció con su madre y el trabajo que él tenía, descartando que vendiera aros, aclarando que su empleo era vender lubricantes en las cercanías del Parque O’Higgins.

Según The Clinic, el padrastro no registra antecedentes penales, aunque sí tiene dos causas judiciales por violencia intrafamiliar en 2009 y 2019, las que culminaron con salida condicional y con la decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público, descartando que tenga registros por causas mientras vivía con el candidato y con su madre en Concón.

A raíz de esto, Sichel publicó un comunicado en el que afirmó sentir “dolor y profunda molestia”.

Aquí, el aspirante oficialista recalca que Iglesias sí tiene antecedentes penales y que la publicación “normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y maltrato a menores de edad”, calificándola también como una “publicación mal intencionada”.

“Lo que hace el medio es darle credibilidad al agresor y no a las víctimas, justo lo contrario de lo que deberíamos hacer: perseguir a los agresores y defender a las víctimas. No todo vale en política”, agregó.

En la entrevista, el padrastro de Sichel aclaró que agredió en alguna ocasión a Ana María Ramírez, pero que no era algo “de todos los días”, detallando que la situación se descontroló mientras vivieron algún tiempo en Horcón, donde hubo mucho alcohol y drogas de por medio.

Al respecto, el ex presidente de BancoEstado declaró en el comunicado que “como familia, lamentamos profundamente este hecho, que daña a inocentes porque revictimiza a quienes han sido vulnerados en sus derechos”.

“Como candidato estoy analizando las acciones legales para defender a mi familia, a quienes amo y he cuidado toda mi vida. Mi madre y mi hermana son lo más valioso que tengo y la mi vida las he protegido. ¿Por qué? Porque un violentador anda suelto y, abusivamente, un medio ha decidido tratar de lavar su imagen con objetivos políticos”, sentenció.

Cabe consignar que el candidato de Chile Podemos Más cambió sus declaraciones en el comunicado publicado esta mañana, actualizando algunos calificativos en la nueva declaración. Esto quedó consignado en algunos de los comentarios que usuarios hicieron en su cuenta de Twitter, que denotaban la ausencia de palabras como “rabia” en esta segunda versión.