Parrillero y piscolero. Así se describió el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, en una nueva ronda de ¿Cómo dice que dijo?, el espacio de CHV Noticias Digital en el que los postulantes a La Moneda responden sin filtro a diferentes preguntas personales.

En la instancia, el abanderado oficialista se declaró un fan de la piscola, aunque aclaró que utiliza bebida dietética y harto hielo.

En esa línea, sostuvo entre risas que desconfía de todos quienes toman pisco “con blanca”.

A su vez, reconoció que le costaría ser vegano, ya que es un amante de la parrilla. “Hago longanizas. Es mi entretención y en donde me junto con los amigos”, manifestó.

Además de revelar cuál es su garabato favorito y que conoce a Marcianeke, el ex ministro indicó que su canción favorita es Train in Vain, de The Clash y que incluso le dijo a su esposa que el día de su muerte la reproduzca.

Finalmente, dijo que no tiene placeres culpables y declaró que Arturo Alessandri y Patricio Aylwin son los mejores presidentes de la historia de Chile. “Ellos pusieron de nuevo en el centro la posibilidad de juntarnos”, expresó.