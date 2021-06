El candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, reconoció que el IFE de $65 mil que ofreció el Gobierno al comienzo de la pandemia cuando él era ministro de Desarrollo Social fue insuficiente, en el debate organizado por Chilevisión y CNN Chile. “Lo que celebramos, y lo digo con orgullo, es la creación del primer instrumento de transferencia directa al bolsillo de las personas, que no era un bono más como se han creado en varios gobiernos hacia atrás. Y lo hicimos, se demoró 5 semanas la tramitación de ese proyecto. No habían cuarentenas, la pandemia no sabíamos muy bien hasta cuando iba a durar y lo dijimos en el Congreso inmediatamente: Necesitábamos que eso se aprobara al tiro. ¿Qué nos pasó? 5 semanas de discusión estéril nos llevaron a alargar esa transferencia inicial para tener discusiones posteriores”, aseguró. En relación al monto, Sichel reconoció que “no estoy orgulloso de los $65 mil, creo que no fueron suficientes. Estoy orgulloso de haber creado el primer instrumento de transferencia social permanente, cuando varios gobiernos atrás lo que hacían era dar bonos por una vez”.