El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reiteró sus críticas contra sus adversarios que están a favor del proyecto de indulto s los detenidos del estallido social, iniciativa que todavía está siendo analizada por el Senado.

En esta ocasión, el ex ministro de Desarrollo Social afirmó estar “impactado” por “tener un sistema político en que algunos sectores validan esa violencia, la legitiman y la quieren indultar. Lo que me impacta es por qué no lo han retirado, si no lo retiran es bueno que se vote lo antes posible, para impedir esa incertidumbre”.

En un punto de prensa realizado este lunes, el aspirante a La Moneda por el oficialismo afirmó que se reunió con la junta de vecinos de la zona cero de la comuna de Santiago, asegurando que tenían miedo de la “sensación de impunidad”, que se generaba con la iniciativa.

“Lo que más me gustaría en una democracia moderna es que, sin colores políticos, nadie esté a favor de la impunidad. Provoste y Boric al mantener ese proyecto de ley, están ilegítima y moralmente manteniendo esa sensación de impunidad. Ojalá lo retiraran, todavía hay tiempo”, agregó.

Posteriormente, Sichel afirmó que los proyectos de indultos “provocan las sensaciones incorrectas. Mañana los narcotraficantes y delincuentes pueden conseguir que algunos políticos los indulten en el futuro para cometer los delitos hoy”.

“Me gusta la democracia en la que los narcos están tras las rejas, que los que atacan a Carabineros terminan condenados y presos, y que los que saquen pymes terminan sancionados y no al revés”, añadió.

Finalmente, fue consultado respecto al proyecto de ley impulsado por Yasna Provoste (DC) de crear una “Comisión de la Verdad” que se dedique a analizar la prisión preventiva de detenidos durante octubre del 2019 y diciembre del 2020.

Al respecto, Sichel indicó que “insisto, me encantaría que ese anuncio fuera que va a retirar el proyecto de indulto, le pido nuevamente a la senadora Provoste que no desvíe la atención, porque ella patrocinó el proyecto de indulto”.