La jefa de campaña del candidato Gabriel Boric, Izkia Siches, se refirió a la posibilidad de que el representante de Apruebo Dignidad esté en el programa emitido por YouTube de Franco Parisi, Bad Boys.

La invitación está hecha para mañana a las 21:00 horas, pero el propio aspirante a La Moneda y también su equipo programático, pusieron en duda su asistencia virtual, debido a que especulan que podría ser una “encerrona” de parte del líder del Partido de la Gente.

En entrevista con CNN Chile, Siches señaló que “yo siempre he estado disponible para dialogar. Hay rumores de pasillo que señalan que el candidato Franco Parisi ya habría llegado a una suerte de acuerdo en negociaciones en materia de ministerios y embajadas con José Antonio Kast”.

“Eso sí me preocupa, porque no quiero que nuestro candidato vaya a una encerrona, ni que finalmente esto esté todo cortado”, agregó.

Sin embargo, la ex presidenta del Colegio Médico enfatizó en que es “relevante que le hablemos a los electores de Franco Parisi porque hay muchos elementos de ese programa que tienen que ver con materia de corrupción, de derechos sociales y de fortalecer el Estado, no como lo propone el candidato del gobierno”.

“Como mujer que participo en política, no me siento muy cómoda en un espacio que se llama Bad Boys. Le he señalado al candidato que, en caso de participar, él tiene que ser muy claro en las labores corresponsabilidad y finalmente, no podemos validar algunas problemáticas”, afirmó.