Fernanda Hederra Williams (Revolución Democrática), de 51 años, es licenciada en Salud Integrativa. Una profesión que, sumada a su experiencia personal, la llevó a emprender uno de los desafíos tal vez más importantes de su carrera, inscribiendo su nombre en la papeleta parlamentaria para el próximo domingo 21 de noviembre.

Candidata a senadora por la circunscripción 13 de Los Lagos, planteó como bases de su campaña la salud, el feminismo, la protección a la infancia, entre otras temáticas que abordó en conversación con CHV Noticias. Según dijo, “en la región hay hartas necesidades, pero el tema de salud es primordial. Alineándome con el programa de Gabriel Boric, se hace urgente tener un sistema único de salud“, y en el caso de la zona que busca representar, “aumentar los recursos para infraestructura y profesionales”.

Explicó que su interés por la salud va más allá de su profesión, ya que esto “está motivado porque existen dos tipos de salud: Para ciudadanos de primera y segunda categoría. Te pongo un ejemplo, yo tengo esclerosis múltiple y cuando estaba en el sistema privado me demoré dos semanas en llegar al diagnóstico y poder acceder al tratamiento”.

Pero una situación muy diferente vivió cuando pasó al sistema público, donde “me demoré más de un año en poder acceder a mi tratamiento, y eso que ya estaba diagnosticada”. Actualmente, Hederra continúa atendiéndose en este sistema, “en el consultorio cerca de mi casa y en el Hospital de Puerto Montt”, y lo que ha podido percibir desde su vivencia, es que “los profesionales son escasos pero buenos. De hecho, hay solo un especialista en Puerto Montt para mi enfermedad”.

Sistema Nacional de Cuidados y feminismo

Otro de los proyectos que destacó Hederra, y que tiene mucho que ver con la salud, es el Sistema Nacional de Cuidados. Tal como dice su nombre, se basa en que “el Estado se hace cargo, en conjunto con la sociedad y las comunidades, del cuidado de las personas que están en situación de dependencia, como adultos mayores, discapacitados o niños y niñas”. Una tarea que, según planteó, “actualmente recae principalmente en mujeres y eso impacta negativamente la economía“.

Asimismo, aseguró que esta es su propuesta con la que más converge y destaca en relación al programa de Boric, así como en su vida personal.

“Al tener una discapacidad que es degenerativa y es progresiva, probablemente vaya a ser usuaria de este sistema. Yo no tengo familia y si la tuviera no me gustaría que cargaran conmigo, entonces creo que es el Estado el que debe hacerse cargo de todas las personas que necesitan cuidados especiales”, sostuvo.

Dicho planteamiento también tiene relación con el feminismo y el rol de la mujer en la sociedad como agente activo dentro de la economía. Sobre esto último, precisó que “para mí es muy importante el tema de la capacitación. En los últimos nueve años me he dedicado al diseño, desarrollo y gestión de programas de capacitación para sectores menos calificados, y el tema de las mujeres y el acceso a nuevos conocimientos, está absolutamente limitado por la pandemia y porque las mujeres siempre nos hacemos cargo de las personas en situaciones de dependencia“.

Por tanto, esto va de la mano con el Sistema Nacional de Cuidado, pero también con la asignación de recursos y mecanismos para la capacitación de las mujeres, “ya sea para insertarlas en las industrias locales, ser emprendedoras o tener una gestión propia que les aporte recursos”. Todo lo anterior, de la mano del avance “en alguna normativa que privilegie o subsidie” estos fines.

Continuando con el feminismo, la candidata fue consultada sobre el aumento de la violencia de género y los trabajos legislativos que podrían abordar este gran problema social. Sobre esto, Hederra fue clara al responder que “esto parte con la educación. Necesitamos urgente un programa de educación no sexista y con enfoque de género para que las próximas generaciones tengan otras formas de pensar y de actuar”.

Por otro lado, también planteó que otro foco podría ser que las comunidades puedan involucrarse en las denuncias. “Muchas de las mujeres que están sometidas a violencia, no se atreven a hacer la denuncia, pero sí se podría que vecinos o el entorno inicien una causa para de alguna forma penalizar a la persona violenta”.

Pero, advirtió, “necesitamos que Carabineros y PDI acojan primero las denuncias, conozcan cómo entrevistar a las personas que han sido víctimas de violencia, porque actualmente no tienen manejo. Necesitamos equipos multidisciplinarios que acudan a la casa de la mujer violentada, y que las entrevistas las haga un equipo socio-psicológico. Ese sería uno de mis sueños”, cerró.

Identidad de género

Hederra fue consultada sobre el oficio que los diputados Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano) y Harry Jürgensen (Renovación Nacional) enviaron a las universidades estatales del país con el fin de que entregaran detalles respecto de los cursos, programas y planes relacionados a la ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo.

Una duda que surge respecto de la educación con enfoque de género que propone y que, a su vez, podría verse enfrentada con otras visiones al interior de un Congreso heterogéneo. Al respecto, la candidata respondió que “voy a ser bastante radical y no puedo llegar a acuerdos con personas que intentan frenar o de alguna manera meterse en cosas que no les compete, como es la academia”.

“La academia debe tener autonomía para fijar sus programas y sus temáticas a enseñar. No puede estar el Parlamento cuestionando o preguntando qué es lo que se enseña en las universidades, sobre todo en temas de género. Aquí hay un intento bastante fascistoide de frenar la educación en temas de género“, por lo mismo, “no tengo ningún punto de conversación con ellos. De hecho se les debería amonestar o sancionar por interferir en un ámbito que no les corresponde”, sentenció.

Los proyectos que sueña

“La ley de cultivo seguro, que es la ley Rodrigo Barraza y despenaliza el cultivo para el consumo medicinal y/o recreativo de las personas”, es uno de los proyectos que Hederra busca defender al interior del Senado. Según argumentó, “la ley 20.000 está vacía respecto a este tema, porque permite el consumo personal pero no cultivar con tranquilidad. Pero además aumentaría las penas para los narcotraficantes pero de otras drogas. No podemos meter en el mismo saco una droga que está dada por muchos como medicina, con otras drogas que sí son nefastas para la salud, como la pasta base”.

Fernanda trabajó como coordinadora de la comisión para una nueva política de drogas al interior de Revolución Democrática. Dentro de sus motivaciones para generar este espacio, es que “tenemos un poco de populismo penal respecto de algunas drogas. Estamos hablando de que se persigue ampliamente el consumo y cultivo de cannabis, pero estamos dejando de lado drogas que sí impactan negativamente en la sociedad, en temas económicos, delictuales y de salud”.

“Me encantaría ver el despliegue que hay en La Araucanía, en alguna población que esté tomada por la pasta base”, aseveró.

Sumado a lo anterior, propuso la ley de 40 horas como otros de sus lineamientos a abordar en la Cámara Alta, por que “necesitamos que la gente no solo viva para trabajar, sino que trabaje para vivir y pueda tener espacios para compartir con su familia y de recreación”.

La protección de la infancia es el tercer punto que destacó. Pero no solo quedarse con el “poner a los niños primero en la fila”, lo que percibió “fue solamente un eslogan de campaña (del presidente Piñera) para lograr más votos, pero no existió ninguna voluntad real en la institución del Sename o entidades colaboradoras, porque se siguen vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes, se siguen desviando recursos para privados sin entregar las prestaciones que corresponden. Siguen los niños maltratados, hacinados, sin acceso a una educación de calidad”.

Para esto, Hederra planteó regular “las instituciones colaboradoras del Sename, que son instituciones privadas que se rigen principalmente por sus propios intereses y muchas veces recortan recursos del Estado”. Junto a lo anterior, apuntó a la “capacitación de los educadores de trato directo, que son quienes están al lado de los niños todo el tiempo y se dedican a su bienestar. Además, ganan menos del sueldo mínimo y tienen turnos agotadores, sin reemplazo. Ese es un foco de un rubro que está altamente precarizado“.