La figura del actual candidato presidencial, Franco Parisi, ha generado críticas por parte de diversos sectores y, esta vez, la comunicadora Soledad Bacarreza se unió a ellas.

A través de su cuenta de Twitter, la comentarista deportiva sugirió que “debieran sacar un ley corta para eliminar de la papeleta a Parisi. Y qué sinvergüenzas como estos dejen de reírse de su propio país”.

Estos dichos se enmarcan dentro de la candidatura del representante del Partido de la Gente (PDG), quien se suponía debía retornar al país el pasado fin de semana, pero finalmente no lo hizo por tener un resultado de PCR “inconcluso”.

Debieran sacar un ley corta para eliminar de la papeleta a Parisi. Y qué sin vergüenzas como estos dejen de reírse de su propio país. — Soledad Bacarreza (@solebacarreza) November 8, 2021

Las palabras de Soledad Bacarreza molestaron a los seguidores de Parisi, quienes no dudaron en defenderlo en la red social.

Para que todo siga igual en chile??, dejen de tapar el sol con un dedo los corruptos y quienes los apoyan, tiemblan los privilegios se les acabara por que les mete tanto ruido alguien que no está en chile y no marca??? Vota 7💪 — Carlos silva venegas (@silva_venegas) November 8, 2021

@solebacarreza dame fundamentos constitucionales para que FRANCO PARISI no sea candidato, cuando la gente no tiene fundamentos da manotazos de ahogados, claro como tu vives en la nube le tienes miedo a la gente, que no se te olvide que son 382 candidatos del PDG @Parisi_oficial — Paulina Romero (@piulys) November 8, 2021

Así!! y quién eres tu???para querer eliminar a nuestro candidato, ojo que

Fue elegido democráticamente por los adherentes del PDG unos de los partidos más grande de chile. — G_chavez (@GiselaChavez13) November 8, 2021

La respuesta de Franco Parisi

Luego del tuit de la también psicóloga, el candidato presidencial se defendió y tildó el comentario como “lo más nazi que he visto últimamente”.

“Usted tiene todo el derecho a votar por Kast, y también de no gustarle mi candidatura, ¿pero eliminarme? Así está la democracia en Chile. Haga su partido, junte firmas y sea candidata primero”, señaló el abanderado del PDG.

Esto es lo mas #Nazi que se ha visto últimamente. Usted tiene todo el Derecho a votar por Kast, y también de no gustarle mi candidatura, ¿pero eliminarme? Así está la democracia en Chile. Haga su partido, junte firmas y sea candidata primero. https://t.co/a6EOoReUPo — Franco Parisi Presidente Vota lista AB #7 (@Parisi_oficial) November 8, 2021

La situación no quedó ahí, porque luego de la respuesta de Parisi, Bacarreza también le respondió: “¿un candidato que no pisa Chile desde hace cuánto? Que llega (no llega) y no lo dejan salir… ¿y ahora es el único al que no le resulta el test COVID? ¿Y todavía hay gente que no cacha que se candidatea por el negocio? ¿Y que me contesta solo a mi porque soy conocida? Cara de raja”.

“Y mi voto es secreto @Parisi_oficial Infórmate bien si vas a asegurar por quien pongo la raya. Otra de tus payasadas, paga la comida de tus hijos, cumple con la ley del país que quieres dirigir y solo después apuntas con el dedo al resto”, cerró.

Un candidato q no pisa Chile desde hace cuanto? Que llega (no llega) y no lo dejan salir…. Y ahora es el único al q no le resulta el Test COVID? Y todavía hay gente que no cacha que se candidatea por el negocio? Y que me contesta solo a mi porque soy conocida???? CARA DE RAJA — Soledad Bacarreza (@solebacarreza) November 9, 2021