El pasado 2 de septiembre, el Servicio Electoral (Servel) comunicó el rechazo de 226 candidaturas parlamentarias. El Frente Social Cristiano (Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano), fue una de las coaliciones más afectadas con 90 candidatos y candidatas que supuestamente no cumplían con los requisitos legales, entre los que se encontraban Gonzalo de la Carrera y Harry Jürgensen.

Sin embargo, en la jornada de este viernes 24 de septiembre, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) emitió un fallo confirmando un problema informático por parte de Servel, ratificando unánimemente las candidaturas de las personas afectadas, menos las de siete aspirantes al Congreso.

“Por las consideraciones expuestas sobre Votaciones Populares y Escrutinios, se acoge la reclamación deducida por don José Antonio Kast Rist, en representación del Partido Republicano de Chile y por doña Antaris Catalina Varela Compagnon, en representación del Partido Conservador Cristiano, en contra de la Resolución del Servicio Electoral disponiendo que debe inscribir en el Registro de Candidatos para las próximas elecciones las candidaturas…“, señala el documento con relación a las aproximadamente 90 candidaturas del Frente Social Cristiano ratificadas.

Revisa la resolución del Frente Social Cristiano:

Una información que fue destacada por José Antonio Kast a través de Twitter, quien sostuvo que “hemos perdido tiempo valioso, pero estamos más fuertes que antes y junto a nuestros Senadores, Diputados y Cores vamos a salir con más fuerza a Recuperar Chile”.

Con un fallo unánime, el Tribunal Calificador de Elecciones ha acogido nuestro reclamo contra la resolución del Servel. Hemos perdido tiempo valioso, pero estamos más fuertes que antes y junto a nuestros Senadores, Diputados y Cores vamos a salir con más fuerza a Recuperar Chile pic.twitter.com/qE1PUmwM5x — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 25, 2021

Pablo Vidal

En ese contexto, otro de los afectados fue el ex candidato de Nuevo Trato y actual diputado por el distrito 8 Pablo Vidal, quien también fue ratificado como candidato luego de un “problema tecnológico”.

“La documentación no pudo ser examinada porque el visualizador no permitió abrir el archivo, unido a la particular circunstancia que en este caso favorece al candidato que el documento en cuestión tiene autorización notarial de firma anterior al vencimiento del plazo de declaración de candidatura. Apreciados todos estos antecedentes como jurado, permiten a este Tribunal arribar a la conclusión que el impedimento en la revisión de los requisitos legales obedeció a un problema tecnológico que no es atribuible al candidato“, aseguró el documento.

“Vamos con toda la energía”

Por su parte, el ex militante de Revolución Democrática indicó estar muy contento con la decisión.

“El Servel no pudo validar nuestros documentos por un error informático. El Tricel por unanimidad ha ratificado nuestra candidatura. Vamos con toda la energía y fuerza para ir por la reelección en el distrito 8“, sostuvo Vidal mediante un registro audiovisual.