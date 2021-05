Una solitaria y segura carrera es la que lleva adelante el candidato a alcalde de la comuna de Portezuelo, en la región de Ñuble, René Schuffeneger (RN). El actual jefe comunal sólo necesita un voto para ganar las elecciones porque su nombre es el único en la papeleta de alcaldes.

En entrevista con Radio Bío-Bío, Schuffeneger explicó que había otros candidatos en competencia, pero finalmente ninguno inscribió su candidatura.

“Yo no sé por qué en el fondo no se atrevieron, pero no me parece un atentado a la democracia porque las reglas están dadas y la oposición no presentó sus candidatos”, señaló.

En esta comuna rural votan alrededor de cuatro mil personas y el candidato tiene su triunfo asegurado porque ya fue a sufragar el sábado.

“También cuento con el voto de mi señora y de un hijo”, manifestó.

Schuffeneger va por su tercera y última reelección, en la que espera contar más votos que en los comicios pasados.