Un nuevo descuelgue de parte de Chile Podemos Más contra el candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel, fue confirmado este miércoles.

Ahora, se trata de la senadora de la UDI y ex presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, quien aclaró que en las próximas elecciones del domingo votará por el aspirante del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En entrevista con ADN Radio, la parlamentaria explicó que decidió esto porque, a su juicio, Sichel “tiene que ser convocante y creo que eso le falta. Tiene un nivel de agresividad que es alto”.

Lee también: Pdte. Piñera tras rechazo de la acusación constitucional: “Debemos fortalecer el imperio de la verdad”

“Esta ironía que usa para los que empezamos a ver que su equivocaba el adversario y que, en lugar de plantear las diferencias que son evidentes con Boric, trataba de golpear a José Antonio Kast. Me parece que no es una actitud que convoque. No ha cambiado tanto su actitud”, añadió.

Consultada sobre si el ex ministro de Desarrollo Social puede pasar a segunda vuelta tras su desempeño en el debate de lunes, Van Rysselberghe enfatizó en que “es tarde, no creo que vaya a mover la aguja en la población”.

En ese sentido, la legisladora gremialista defendió al republicano y sostuvo que “planteó que no tiene miedo (en defender) a Carabineros y que quiere restablecer el orden público. Estas actitudes e ironías que hace Sichel están lejos de ser convocante. Yo voy a votar por Kast”, sentenció.

Lee también: ¿Puedo votar en las elecciones 2021 si no tengo cédula de identidad?

En la jornada de este martes, el abanderado del oficialismo volvió a criticar los descuelgues de los diputados y diputadas del sector, indicando que “hay algunos que sufren un mal que se llama encuestitis”.