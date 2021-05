A las 18:00 horas se cerrarán las mesas de los locales de votación, culminando así la histórica elección donde la ciudadanía definirá a los convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.

De acuerdo con el balance realizado por el Servicio Electoral (Servel) al término del sábado, un 20% de la padrón electoral emitió su sufragio. Y este domingo se esperaba que la cifra aumentara significativamente, superando incluso el récord del plebiscito de octubre. Sin embargo, desde los centros indican que la participación ciudadana ha estado lenta.

A raíz de esto, una vecina de Maipú, Beatriz Ortega, se acercó a las cámaras de Chilevisión y CNN Chile para hacer un vehemente llamado a votar.

“Esto no partió por los políticos, no olvidemos que esto partió por la esperanza de un pueblo que quiere cambiar las cosas. Un joven que saltó los torniquetes, levantó y movilizó a un pueblo que soñamos con un Chile más justo”, comenzó diciendo.

“No es posible que la juventud que llenó los colegios para ir a votar por el Apruebo, ahora no estén. El cambio se hace en las urnas. Tal vez no es lo que queríamos, tal vez no era la forma de cambiar este sistema, pero es lo único que tenemos a mano”, aseguró.

“No es posible que la elite nuevamente sea la que va a hacer la Constitución”, manifestó.

“¿Dónde está la gente que tiene que hacer los cambios? Yo tenía mucha esperanza de que hoy día iba a haber un cambio histórico”, afirmó.

“Hubo gente que la asesinaron por querer cambiar. Le quitaron sus ojos. Hubo violación a los Derechos Humanos sistemática en este país. Cómo es posible que nos quedemos en la casa y no creamos que podemos hacer un cambio. Yo creo que la gente ha perdido la esperanza. Pero no podemos dejar eso en manos de los políticos y en manos de la gente que no ha hecho nada“, sentenció la mujer.