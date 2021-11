Víctor Hugo Castañeda fue futbolista y posteriormente inició su carrera como director técnico, donde se desempeñó como entrenador de la Universidad de Chile desde el 2016. Sin embargo, algunos años más tarde dio un giro y se interesó en el mundo político, entrando en carrera por la alcaldía de La Serena, apoyado por la UDI y sacando la segunda mayoría.

En agosto de este año, anunció su candidatura a diputado por el distrito 5, que incluye importantes comunas de la región de Coquimbo. De cara a las elecciones parlamentarias de noviembre, Castañeda conversó con CHV Noticias acerca de sus principales banderas de lucha.

El ex deportista enfatizó en que “yo creo que el servicio público uno siempre lo ha tenido. El fútbol es algo muy solidario“. Con respecto a esta transición señaló que “después nace esto cuando decido postularme a alcalde para la comuna donde yo elegí vivir, que es La Serena, que viendo que la ciudad estaba muy abandonada… ahí dije ‘algo hay que hacer’ y salí de mi zona de confort“.

Si bien su candidatura parlamentaria, al igual como lo fue la municipal, está apoyada por Chile Podemos Más y específicamente por la Unión Demócrata Independiente, el político explicó que “no es vínculo con el partido sino que ellos me ofrecieron el cupo como independiente y respetando la no afiliación política. Yo estoy muy agradecido de esa situación y no me han pedido que me inscriba en el partido, ni me ha presionado para tomar decisiones que no quera tomar”. No obstante, declaró que “mi tendencia es centro derecha, ese es mi domicilio político“.

Haciendo un análisis del actual escenario en nuestro país, estableció que “la polarización del país es lo que hoy día nos tiene súper complicados, no me gusta el Chile en que estamos viviendo, no me gusta cómo estamos”.

Su principales preocupaciones

Luego, al ser consultado en relación sus propuestas, el candidato aseguró que “aquí hay muchas cosas. Hoy día si usted ve la franja o ve la propaganda política esto es una temporada de liquidación de retail. Aquí hoy día te ofrecen de todo, te ofrecen casa, educación, salud y gente que lleva 20 años y nunca ha hecho nada de eso. Yo lo único que ofrezco es gestión y trabajo“.

Continuando con su idea anterior, el hombre expresó que “tenemos tantas leyes, pero quién fiscaliza que esas leyes de cumplan, los diputados están para eso también”.

En concreto, el ex Universidad de Chile recalcó que “hay algo que me preocupa de sobremanera que es escasez hídrica que se vive aquí en la región y es un tema que se debiera haber tratado hace 10 años atrás y no se ha hecho… nadie hace nada”, agregando que “primero hay que buscar la tecnología que te ayude, no podemos seguir construyendo embalses pensando que va a llover”.

El deporte es algo que como ex jugador profesional de fútbol, Víctor Hugo considera de gran importancia. En esta línea, enfatizó en que “nosotros en Chile tenemos los índices de obesidad más grandes de América… entonces algo hay que hacer”.

Finalmente, añadió que “no puede ser que en el Congreso quieran terminar con las horas de educación física, me parece una estupidez, tenemos que ir generando una cultura deportiva, sobre todo en los jardines infantiles y salas cunas. Vamos a ahorrar más dinero de lo que se está gastando en tratar las enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión”.