Por más de una hora, cinco mesas del Liceo Experimental de Concepción se mantuvieron cerradas debido a que un vocal presentó síntomas asociados al COVID-19.

Debido a esta situación, el proceso eleccionario en las mesas desde la 149 a la 153 fue suspendido por un instante. Pero ahora, a minutos del término de las votaciones, éste se reanudó provocando largas filas en las afueras del recinto.

Según detallaron, el vocal afectado se trató de un joven de 20 años, quien por sospecha de COVID-19 debió ser trasladado en una ambulancia para su atención médica.

Se le realizó un examen de antígeno, el cual resultó negativo de acuerdo con lo informado por la Seremi de Salud de Concepción. Sin embargo, ahora falta el resultado del test PCR. Por tanto, deberá continuar con una cuarentena preventiva en su hogar.

Luego de una fiscalización por parte de la autoridad sanitaria, las mesas se reinstalaron tras ser sometidas a un proceso de sanitización.

De forma paralela, una mujer aprovechó la instancia para denunciar en cámaras de Chilevisión y CNN Chile que luego de votar en su mesa, la número 142, otra persona se llevó su cédula de identidad por error.

“Al volver (de votar), me hicieron firmar y al firmar me di cuenta que no era mi nombre. Y el carnet tampoco era el mío. Se lo habían pasado a la persona antes que yo”, contó Mónica Arriagada.

De hecho, esa persona firmó en el espacio que le correspondía a Mónica. Por lo que ella tuvo que firmar encima de dicho rayado. Finalmente, hizo un llamado a que la mujer de apellidos Olave Gatica, quien acudió a dicha mesa para votar, pueda contactarse para realizar el intercambio de cédulas.