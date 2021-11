Desde el patio de su hogar en Vallenar, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, asumió su derrota en las elecciones presidenciales. En la instancia, agradeció a las personas que colaboraron en su campaña. Posteriormente, aseguró que “la centroizquierda no va a estar en la segunda vuelta. Nuestra candidatura no alcanzó a movilizar los apoyos suficientes”. En tanto, aseveró que “el espíritu totalitario y fascista lo representa José Antonio Kast. No queremos que se repitan los dolores y horrores (de la dictadura militar)”. “Nuestra voluntad no puede ser nunca una voluntad neutra. No podemos permitir el avance del fascismo que representa José Antonio Kast”, reiteró. Finalmente, manifestó está dispuesta a conversar con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y reiteró que “seremos oposición, pero no nos da lo mismo el gobierno del próximo período”.