Yuyuniz Navas (UDI) se postuló al distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Quinta Normal, Lo Prado, Independencia, Huechuraba, Recoleta y Renca) por la lista Vamos por Chile, pero recibió malos resultados respecto a su candidatura a la Convención Constituyente.

La actriz no logró llegar a los 2 puntos porcentuales en los resultados y con 4.020 electores que optaron por su candidatura, solo le alcanzó para el 1,37% de la preferencia total.

“La ciudadanía no se ha dado cuenta del daño que la izquierda le ha hecho al país“, expresó en Twitter cuando los resultados preliminares ya arrojaban una tendencia adversa para la carta a constituyente de la UDI por el D9. La actriz se descargó y lanzó dardos contra sus rivales. “No han hecho nada por las necesidades del pueblo”, manifestó.

La hija de la emblemática presentadora y locutora radial, Eliana de Caso, no se guardó nada y expresó sin filtro su malestar. “No les creo, ni confío. Hasta hoy no han hecho nada por las necesidades del pueblo y tampoco lo harán en el futuro”, sentenció. Finalmente cerró con el hashtag “IzquierdaMiserable“.

En el distrito predominaron las votaciones que obtuvieron Alejandra Pérez (Lista del Pueblo) y el ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zuñiga (Vamos por Chile), quienes obtuvieron un 5,67% y 3,65% respectivamente y se adjudicaron un cupo en la convención constituyente para redactar una nueva Constitución.

