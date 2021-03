Sangrado Libre, menstruar es natural: Así será el primer capítulo de Emergentes

Menstruar, algo tan natural, pero tan tabú todavía.

En Emergentes rompimos con el silencio que por años llevaron las mujeres, la incomodidad y el miedo a manchar la ropa, el asco y odio de sangrar.

Acompáñanos en este primer capítulo a entender la cultura de la menstruación y cómo se vincula con el ser mujer en nuestra sociedad. Porque menstruar se ha convertido en un acto político.

Conocimos mujeres que se conectan con sus ciclos, lo conocen, practican el sangrado libre y hacen rituales menstruales para aprovechar de sus beneficios.

No sucias, no histéricas, no enfermas. Menstruar es natural y también parte de la vida. Hablamos sin tabú.

Este lunes 8 de marzo a las 20:00 horas será el estreno del primer capítulo de Emergentes, ciclo de microdocumentales realizado para las plataformas digitales de CHV Noticias.

El programa busca dar a conocer nuevas voces en diversos ámbitos como la sexualidad, la música, formas de vida y entretenimiento.