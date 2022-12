Código Vitacura: querella del CDE pide identificar a “el patriarca” que aparece en conversaciones de imputados

La acción legal interpuesta por el organismo, dijo un consejero, hiló datos que podrían parecer anecdóticos, pero que en perspectiva se suman a la trama municipal de los sobres con plata que recibía el ex alcalde Raúl Torrealba. Por ejemplo, en la comunicación vía Whatsapp entre el contador Augusto César Silva y el ingeniero comercial Arnaldo Cañas, se lee en el mismo orden: “Pero el patriarca no sabe dónde quedaron los depósitos de hoy (...) Pescó todo de mi escritorio y se los llevó (...) y ahora no encuentra el sobre”. En más de 2.500 páginas con los mensajes de ambos querellados, “el patriarca” aparece mencionado 334 veces. Los detalles del libelo los revela CHV Noticias.