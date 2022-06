Contraloría ordena sumario en municipio de La Florida por contratación del exfutbolista Marcelo Zunino

El organismo estableció que no es posible acreditar que el ex deportista haya realizado labores de coordinación con organizaciones sociales y vecinos durante 2020. El monto que desembolsó la sede comunal dirigida por Rodolfo Carter para cancelar el sueldo del ex Audax Italiano supera los 20 millones. La entidad de control, además, iniciará un “juicio de cuentas” para que el dinero regrese al patrimonio floridano. Todo en paralelo a la investigación por fraude al fisco que lleva la Fiscalía Oriente. La auditoría completa la revela CHV Noticias.