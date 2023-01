Olímpico: Ex administrador del Estadio Nacional se apropió de 735 metros de rejas y las vendió en $12 millones

La información consta en una querella criminal que interpuso el Instituto Nacional del Deporte en contra de Roberto Rojas Valenzuela por malversación de caudales públicos, quien aprovechando su cargo, vendió las verjas en $12 millones a un ciudadano extranjero, como estaleció el sumario administrativo. Un hecho llamativo es que uno de los interrogados fue Carlos Zúñiga, quien fungió como chofer de la ex ministra del ramo, Cecilia Pérez (RN). El conductor reconoció tener en su poder una parte de las protecciones, pero al no tener la calidad de funcionario público, la entidad no pudo formularle cargos “pese a tener responsabilidad en los hechos”. En todo caso, fue desvinculado. La historia y los documentos los revela CHV Noticias.