Habla joven baleado en Metro Los Dominicos: “El primer auxilio que tuve no fue de contención, fue «déjenlo ahí»”

En entrevista exclusiva con CHV Noticias, el joven baleado en la estación de Metro Los Dominicos contó sobre el día en que se produjo el disparo que lo dejó internado en la clínica y las repercusiones médica del hecho.

Desde la clínica, Javier Raggio habló a menos de una semana del lamentable episodio en CHV Noticias Tarde y contó que actualmente se está recuperando.

“El asalto fue fuera del Metro, yo lo seguí para abajo porque no había ningún guardia, seguridad ciudadana, no encontré ningún carabinero que me asistiera para poder agarrarlo, entonces yo lo sigo al Metro y allí veo que están los guardias, lo agarro firme por atrás para que no me hiciera nada de vuelta y pido ayuda”, comentó sobre el momento en que se encontró con el asaltante.

Sin embargo, aseguró que “se acerca uno (un guardia), pero no realiza ninguna acción de protección, de sometimiento, de ganarle al delincuente y él apunta con la pistola al guardia y mi reacción en ese momento fue ‘no quiero ver como le disparan a alguien’, y lo agarro de nuevo pensando en que a lo mejor se arrepentía, y sin miedo me intenta disparar tres, cuatro veces, pero ya la cuarta le resulta y me sale en la espalda”.

Sobre por qué decidió seguirlo al Metro, Raggio explicó que fue porque “vi que era menor” y para recuperar su teléfono, “pero más que nada por buscar ayuda”.

En esa línea, el joven reflexionó sobre la “formación que tienen estos guardias” y aseguró que “algo falta, algo hay que mejorar, algo hay que arreglar porque obviamente yo no le deseo que le pase esto a nadie, que no se vuelva a repetir y quiero dejar en claro eso, que haya una mejora, una precaución y una preocupación en que los implementos que tiene la gente que debe garantizar la seguridad de las personas tengan una base para poder hacerlo”.

Raggio señaló también que “mi idea es dejar en alerta en que no sea solo un asalto más, sino que no se vuelva a repetir, que no le pase a alguien más que a lo mejor no se pueda defender o que esa bala le pueda llegar a otro órgano y que pierda la vida. Esa es mi preocupación”.

“Después de recibir el disparo caigo instantáneamente al piso y escucho gritos, y mi grito de dolor, pero el primer auxilio que tuve no fue de contención, fue ‘déjenlo ahí’, no sabían muy bien qué hacer, tampoco está ese protocolo de acción ante una persona herida en el Metro, pensaban que era un herida superficial (…) yo sentía que no podía respirar”, recordó.

