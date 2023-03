“No lo asesinó sólo el que disparó”: El informe que advertía el fatal asalto en el aeropuerto de Santiago

Hace un año que el estado de alerta para los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se encontraba en un nivel alto a raíz de un intento fallido de robo ocurrido en diciembre de 2021, precisamente un ataque a un camión de valores. Ahora, tras la muerte de Claudio Villar en el Aeropuerto de Santiago, funcionarios de la DGAC piden explicaciones de por qué las medidas de seguridad no se mejoraron. “No lo asesinó sólo el que disparó, lo asesinaron todos los responsables de que esto pasara, porque esto se pudo evitar”, declaró Rolena Frez, esposa de la víctima. “Él no frustró un robo, él salvó vidas (…) Exijo un mea culpa porque esto se pudo evitar y exijo acciones concretas para que esto no vuelva a pasar”, cerró. Una situación que es corroborada por un informe al que tuvo acceso CHV Noticias.