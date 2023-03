“No prosperó”: Las palabras de Natalia Compagnon después que ex pdta. Bachelet no asistiera a mediación

La ex presidenta Michelle Bachelet nuevamente no asistió a la cita de mediación solicitada por su ex nuera, Natalia Compagnon, para lograr un acuerdo sobre la deuda de pensión alimenticia contra el hijo de la ex mandataria, Sebastián Dávalos. Se trata de una instancia prejudicial que precisamente buscaba evitar llegar a juicio. En conversación con CHV Noticias, Compagnon sostuvo que “esta fue una instancia que buscaba el diálogo, pero no prosperó (…) Esto significa que tenemos que seguir con las acciones judiciales”. Respecto a eventuales acciones contra Dávalos o Bachelet, indicó que “estamos en temas con los abogados”.