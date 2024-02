Denuncia contra Tomás Jocelyn-Holt: Acusan al ex candidato presidencial de agresión y millonaria deuda

Hernán Salinas acusó a Tomás Jocelyn-Holt, ex candidato presidencial, de dejar una deuda de más de $12 millones de pesos en arriendo y gastos comunes.

“Pensé que era una persona de confianza, honorable como lo llamaban algunos, pero eso es solo nombre al parecer”, afirmó Salinas a el matinal de Chilevisión Contigo en La Mañana.

El dueño del inmueble ubicado en la comuna de Las Condes, decidió arrendarle a Jocelyn-Holt por la confianza que le daba el ex diputado, esto fue en marzo de 2022.

“Pagó la garantía más un mes de arriendo. Pero ya al segundo mes se comenzó a atrasar, de inmediato, fue un dolor de cabeza desde en adelante porque nunca pagaba cuando correspondía, daba puras excusas”, agregó.

Debido a esta situación, Salinas, quien contó que el arriendo era de 870 mil pesos más gastos comunes, quiso ponerle fin al contrato al año y le mandó carta de finalización de contrato, pero el ex diputado desconoció la situación, por lo que fue demandado. Tras la acción judicial, Jocelyn-Holt directamente dejó de pagar.

El propietario acusa agresión de Tomás Jocelyn-Holt

Al momento de encararlo, el propietario del inmueble fue agredido por el ex diputado. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio.

“Como no pagaba, yo lo viene a ver y él me agredió, esto fue el 13 de enero de este año… El hombre es un sinvergüenza, porque me decía que ‘cómo yo le estaba cobrando’. Así de caradura”, manifestó la víctima

Revive la nota de Contigo en La Mañana

Síguenos en