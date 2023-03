Paso a paso: Así fue el frustrado asalto en el Aeropuerto de Santiago que reveló serias falencias en seguridad

Once días han pasado desde que se intentó efectuar el mayor asalto en la historia de Chile en el Aeropuerto de Santiago, que dejó un saldo de dos víctimas fatales y expuso una serie de deficiencias en materia de seguridad en el recinto.

Fueron 21 sujetos armados los que entraron a la losa con tres camionetas para ejecutar el ilícito, con el que pretendían sustraer un botín de $26 mil millones que estaba al interior de un camión de valores.

Aunque en un inicio se reveló que entraron disfrazados y portando credenciales falsas, la información que se dio a conocer en ese entonces era escasa. Eso hasta ahora, puesto que CHV Noticias accedió a registros inéditos que dan cuenta de cómo se llevó a cabo el robo.

“Yo he dicho no es solo el que le disparó, aquí son todos los negligentes. Porque esto es una cadena de errores y una cadena de errores que pudo evitarse“, dijo Rolena Fres, viuda de Claudio Villar, el funcionario e intendente de Bomberos que falleció producto de la balacera.

Así, los videos de las cámaras de seguridad muestran las falencias en seguridad y la falta de infraestructura y equipamiento con las que Villar decía que trabajaban a diario. “Siempre me decía que esto iba a pasar, va a quedar la grande un día y ahí nos van a escuchar. No concibo que podían tomar medidas y aún así no hicieron nada“, señaló Fres.

“No solo no hubo un aprendizaje de la autoridad, no hubo interés en mejorar las cosas. No hubo interés en proteger más a su gente“, aseguró también Luis Osorio, funcionario y dirigente de la DGAC que acusó que, desde el “pasado” robo del siglo en 2014, las condiciones de trabajo en el Aeropuerto se mantuvieron igual.