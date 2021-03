Andrés Carey nunca había participado de un proceso electoral, pero explicó que sus ganas de querer contribuir en el proceso constituyente lo motivaron a competir como independiente bajo cupo RN, por la lista Vamos Chile, para llegar a la Convención Constitucional representando al distrito 11 (La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Peñalolén).

El abogado de 38 años es el fundador de Script, plataforma que automatiza la creación de contratos de manera rápida. De hecho, en conversación con CHV Noticias comentó que su pasión es la tecnología, por lo que una de sus principales propuestas es empujar la democratización del acceso a Internet.

Justamente esta es una de las conversaciones, al igual que apostar por las energías limpias, con las que se ha encontrado en sus experiencia en terreno, en las que se acompaña tanto de la Constitución, para realizar actividades de educación cívica, como de un ukelele para animar los actos presenciales de campaña, los que se han visto restringidos por la cuarentena.

“Salí a hacer campaña con la Constitución en la mano. Primero hablaba sólo de cosas técnicas, pero cuando fui agarrando la experiencia me apoyé de otras cosas, como gráficas para hacer clases de educación cívica y explicar la importancia de que por primera vez seamos los ciudadanos los que escribiremos la Constitución. Y en la última parte le metí el ukelele y es un hit“, relató.

¿Y cuál es la canción que interpreta? “Canto Juntos a la Par (del argentino Pappo), porque lo más importante en los próximos 40 años es que crezcamos juntos a la par, porque si tenemos tanta desigualdad esto no va a funcionar“, expresó, junto con bromear con que “ahora me hice conocido como el jovencito del ukelele”.

Carey también compartió que estar en terreno ha sido una de sus principales fuentes de aprendizaje para el proceso. Y una de las experiencias “que más me afectó fue la toma de Peñalolén, porque caminé por ahí y estaban todos viviendo en fraternidad y te das cuenta de cómo viven algunas personas. Cuando di la charla entré a una escuelita que armaron y me emocionaba. Me decían que hay un sector que es demasiado rico para acceder a subsidio, pero demasiado pobre para que un banco les preste plata y eso se repite“.

Durante la campaña también recibió el apoyo de un destacado deportista nacional: Fernando González, con quien aparece en un video jugando tenis en su cuenta de Instagram y comparte una larga historia laboral y también personal.

Todo comenzó cuando lo conoció en un evento deportivo, pero su primer acercamiento real llegó al convertirse en su abogado por casi cuatro años. Esto dio pie a que el medallista olímpico lo contactara para invitarlo a ser uno de los directores de la Fundación Fernando González (la que incentiva a niños, niñas y adolescentes a hacer deporte), junto a Benito Baranda y Jaime Fillol. Ahora ya son amigos e incluso han compartido viajes, sostuvo.

“Mi relación más potente con Fernando nace a raíz de su fundación, cuando me invitó a este proyecto y la confianza salió sola“, destacó.