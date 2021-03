Isabel Acuña es profesora de Lenguaje 3° y 4° básico del Centro Educacional Eduardo de la Barra de Peñalolén, y como tantas y tantos de sus colegas ha debido adaptarse al nuevo escenario educativo en medio de la pandemia, donde el computador y los dispositivos electrónicos son la nueva pizarra y salas de clases. Eso cuando están disponibles, porque la realidad es que no son accesibles para todos.

Es por eso que la docente inició una campaña con la que busca poder entregarle una importante herramienta de estudio a las niñas y niños.

Acuña, quien lleva tres décadas en la educación, comenzó una cruzada por conseguir smartphones para todos los alumnos que lo necesiten del colegio mediante una donación: el único requisito es que venga en un buen estado y con WhatsApp instalado.

Inicialmente se puso la meta de conseguir 20 dispositivos, pero a medida que fueron llegando -ya ha recibido 12- quiso ampliar la iniciativa que comenzó este marzo para ahora poder cubrir al resto del establecimiento, por lo que necesita más, una cifra superior a los 100.

Isabel acusa una “desconexión absoluta” de la realidad que se vive en los colegios del país, ya que como sucede en el colegio de Peñalolén, menos de la mitad de los estudiantes tiene un smartphone para poder conectarse a las clases.

“Es una realidad social que no es fácil. Uno ve lo que cuesta, las familias con un celular y son cinco hermanos. ¿Qué hacen? El ministerio te manda una plataforma super buena, el Classroom, pero tú no la puedes abrir si no tienes un computador. Estamos hablando de que los niños no tiene celular y quieren que haga clases por un computador. Es todo desconectado de la realidad“, lamentó la profesional.

Ante esta situación se le ocurrió la campaña que continuará pese a que la comuna entra en Cuarentena este jueves: “Yo voy a seguir, hago un llamado a todas las empresas, Entel, Movistar, WOM, Claro… ¿qué hacen con los celulares que no venden, los que están pasados de moda? Los necesitamos en las escuelas, porque si no esto va a seguir y cada vez vamos a tener una brecha educativa más grande y amplia“.

Una situación que urge y que Acuña pone sobre la mesa en una concreta necesidad: Que los niños tengan un dispositivo en el cual puedan sostener una videollamada y no se sigan retrasando en áreas tan básicas como poder escribir y leer.

“Estamos llenos de niños que quieren surgir, pero la sociedad no se los está permitiendo, las circunstancias no se lo están permitiendo”, cuestionó, junto con subrayar que “no en todas las casas hay un computador y un celular para cada niño. Se tienen que turnar”.

Para poder realizar una donación, Isabel Acuña puso a disposición el número de teléfono +56 9 8379 9738, para que los y las interesadas puedan contactarla.