Un urgente llamado hace la madre de una niña de 2 años y 6 meses que necesita una costosa operación para poder caminar, ya que están contra el tiempo, según les dijeron los médicos que la han visto.

María Eugenia Robles (26) es la mamá de Julieta, quien necesita $16 millones para que su hija pueda acceder a la cirugía por una médula anclada que le ha impedido poder desarrollar sus piernas y pie como corresponde.

“El monto se nos escapa de las manos y la red del apoyo que tengo es mi papá, mi mamá y mis dos hermanas”, dijo a CHV Noticias.

La familia vive en el sector del Aromo, en la comuna de Río Claro, y la operación debe hacérsela en un plazo máximo de dos meses en la clínica Las Condes, ya que en la región de Maule no hay especialistas que puedan tratarla, por lo que la derivaron para Santiago.

“Ella nació con las dificultades. A mí no me dieron muchas esperanzas de vida de la Juli”, contó Robles, ya que su hija nació con mielomeningocele e hidrocefalia. Tras someterse a varias intervenciones, pudo superar estas dos complicaciones, pero la médula anclada apareció como una condición derivada de mielomeningocele, la que le complicó el desarrollo de sus pies.

Hasta que recibieron el diagnóstico final intentaron todo, pero “hagamos lo que hagamos el pie de ella no se va a corregir y como acá no está el especialista, nos derivaron a Santiago” el 21 de enero. Ya en la capital “nos dijeron que estamos contra el tiempo para hacer la cirugía”, ya que “en dos meses nos dijo como plazo máximo”.

“No quiero perder la oportunidad de verla caminar”

Si bien dice que personas se han contactado con ella y agradece cada aporte realizado, dice que están lejos todavía de poder estar cerca de la meta necesaria para poder realizar la operación.

“Estamos tristes, mi papá me ha dado esperanza para juntar la plata porque somos una familia de campo, de pocos recursos”, lamentó María Eugenia, quien sinceró que todas las intervenciones y tratamientos a los que ha debido someterse Julieta los ha podido pagar realizando bingos y rifas, hasta un rodeo.

“El llamado que yo hago a todos los chilenos es que se pongan la mano en el corazón y en el bolsillo, porque no quiero perder esta oportunidad de ver a mi hija caminar por falta de recursos, pero acá en Chile si no es por la ayuda de cada uno, no se puede nomas”, concluyó.

Datos y contacto

Para recibir aportes, María Eugenia dispuso de la cuenta de ahorro del BancoEstado 43.566.123.925 o contactándola directamente al teléfono 956716066.