Hace dos años que Andrés Strello vive junto a su esposa en Dortmund, ciudad ubicada al oeste de Alemania. Ambos son chilenos estudiantes de doctorado y, tras el estallido social, siguieron de cerca el proceso que vivía nuestro país. El 25 de octubre se levantaron a las 5:30 horas, tomaron el tren al consulado en Frankfurt y votaron pasadas las 11:oo.

“Como no vivía cerca del consulado, fue una inversión de tiempo y plata bien grande. Con mi esposa estamos interesados en lo que está pasando en Chile y queríamos ser parte de este proceso, así que estuvimos dispuestos a hacer las inversiones que fueran necesarias”, comenta.

Andrés fue uno de los casi 60 mil chilenos en el extranjero habilitados para votar en el plebiscito, pero ninguno podrá hacerlo en la elección de convencionales constituyentes de abril. La legislación sólo los autoriza a participar en la votación de elecciones primarias presidenciales, elecciones de Presidente de la República y los plebiscitos nacionales.

“No tenemos posibilidad de votar por quienes van a definir el contenido de la nueva Constitución. He visto el argumento de que no nos tocan las cosas porque no estamos ahí, pero tenemos ganas de volver a Chile en tres o cinco años más. Al Chile que vamos a volver va a ser distinto al de ahora y estamos siendo excluidos de las decisiones que posibilitaron ese nuevo Chile”, dice Andrés.

Foto: Pablo Cortez Correa, Red Chile Despertó internacional

Piden reforma constitucional

El pasado 6 de noviembre, 89 organizaciones de chilenos en el exterior firmaron una carta entregada en el Palacio de La Moneda y en la Cancillería. Solicitan el respaldo al proyecto de ley que modifica la Constitución y crea distritos electorales internacionales. El objetivo es que no sólo puedan votar, sino postular a la Convención Constitucional.

“Si se crearan distritos electorales, nosotros tendríamos participación. Creemos que lo importante es tener gente que nos represente y lo que nosotros planteamos es que las personas elegidas tengan que avecindarse en Chile durante el proceso”, explica Antonia Mardones, integrante del comando Que Chile Decida Extranjero.

La iniciativa, que se encuentra en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, plantea la creación de tres distritos electorales en el exterior. Uno para las Américas donde pueden escogerse cuatro representantes. Un segundo para Europa y África con dos representantes, y otro para Asia y Oceanía con dos representantes.

“No estamos en ningún caso disponibles para una competencia con los pueblos originarios. No se trata de quién consigue más ni más rápido. Todo está por hacer”, comenta Lucio Parada, representante de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos.

Agrega que han “estado muchas veces en esta situación de tener que trabajar en función de un Chile nuevo y convencidos de que no somos una prioridad para nadie más que para nosotros. Estamos invisibilizados en la sociedad chilena y en el mundo político”.

Pablo Lacoste, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, comenta el caso argentino: “Cuando un argentino está en el exterior y se inscribe para votar, se inscribe en su lugar habitual de residencia cuando estaba en Argentina. Eso quiere decir que cada uno vota los candidatos de ese distrito. Y eso se puede hacer en Chile”.

Proyecto sigue en la comisión de Constitución

En el Congreso hay cinco iniciativas en esta materia. La última ingresó en septiembre con las firmas de los diputados Gabriel Boric (CS), Natalia Castillo (RD), Ricardo Celis (PPD), Marcelo Díaz (ind.), Maya Fernández (PS), Carmen Hertz (PC), Vlado Mirosevic (PL) Jaime Mulet (FRVS), Joanna Pérez (DC) y Pablo Vidal (RD).

“Sería absolutamente contradictorio que habiendo votado por una nueva Constitución, no puedan elegir a las y los convencionales en las elecciones de abril. Hay distintos proyectos tanto en el Senado como en la Cámara y vamos a ponerlos en tabla apenas podamos”, dice el diputado Matías Walker, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara donde se discute el proyecto.

El voto a distancia: la otra petición de los chilenos en el exterior

Aylenn Adasme es chilena y vive hace un año en Esbjerg, al sur de Dinamarca. Seis horas viajó con su marido e hija hasta Copenhague para poder ejercer su derecho a sufragio. Se fueron un día antes y arrendaron un departamento.

“Creo que sería más fácil el voto por correo. Nosotros tuvimos que pedir cuatro días de vacaciones. Mucha gente tuvo problemas porque para poder votar en el extranjero tienes que tener la Clave Única y hay que ir al consulado a pedirla. Entonces tienes que ir, volver al sitio donde vives y volver al consulado a votar”, explica Aylenn.

“Solicitamos que se cree un mecanismo de votación no presencial. Hay gente que vive en Malta y tiene que viajar a Roma. O gente que está en Islandia tiene que viajar a Noruega. Eso nos obstaculiza la participación. Ahora, con la pandemia, la cosa es mucho peor porque, aunque uno tenga la plata y la voluntad, no puede votar porque el país no lo permite”, agrega Antonia Mardones.