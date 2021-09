Ya en Chile está el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Raúl Escobar Poblete, conocido también como “Comandante Emilio”, quien arribó al país en la madrugada de este jueves tras ser extraditado desde México.

El ex guerrillero enfrentará a la justicia tras ser acusado de ser uno de los autores materiales del asesinato del ex senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, registrado en 1991.

El hombre estaba detenido desde 2017 en el país azteca por el secuestro de Nancy Michelle Kendall, una ciudadana franco-estadounidense, a quien, junto a sus cómplices, le mutiló el dedo meñique para extorsionar a su familia a pagar un rescate. Por ese hecho fue condenado en 2019 a 60 años de cárcel.

“Aquí somos hermanos”

Raúl Julio Escobar Poblete nació el 17 de octubre de 1963 en Santiago. Hijo del periodista deportivo Mariano Escobar González y de la profesora Celia Poblete, vivía junto a su hermano en la comuna de Macul.

Cuando tenía nueve años su padre falleció y su hermano mayor fue enviado donde unos familiares a Estados Unidos. Raúl, en tanto, se quedó con su madre y se integró al Liceo Lastarria, de Providencia.

A los 22 años Escobar Poblete ya militaba en las Juventudes Comunistas. Según indicó en una entrevista que dio a Interferencia en 2019, “todo comunista quería tener la oportunidad de ingresar al Frente y en 1985, cuando ya estaba estudiando fotografía en el ES.E.S, me permitieron ser apoyo de un grupo de estudiantes y después de una serie de muertes que me tocaban muy de cerca, estos compañeros me dijeron: ‘ya estás dentro’. Y recuerdo que les dije: ‘¿adentro de qué?’… ‘Dentro de lo que siempre has querido, en el Frente hermano’… (aquí somos hermanos) y así comenzó mi apoyo e ingreso al FPMR”.

En suma, en 1987 se unió al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la organización guerrillera creada en 1983 para luchar contra la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ya en el movimiento se casó con la también frentista Marcela Mardones, quien dentro del FPMR utilizaba el alias de “Ximena”.

“Brazo armado del PC”

Claudio Pérez, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), explica que el FPMR es una organización política que nace como “brazo armado del Partido Comunista y parte de la estrategia de su política para derrotar a la dictadura”.

En ese contexto, dice que el movimiento cuenta con un importante respaldo político e irrumpe en un momento particular, ya que el país atravesaba dos importantes acontecimientos. Por un lado se veía afectado por la crisis económica y por otro, se daba inicio a las protestas sociales.

“El FPMR se hizo conocido por el nivel y la capacidad de sus acciones, de bastante peso político, que acompañaban de forma simbólica las jornadas de protestas. Entre sus acciones más importantes está, por así denominarlo en la jerga, el ajusticiamiento de miembros de los cuerpos de seguridad de la dictadura. Una de las acciones más importantes es el atentado a Pinochet”, declara el profesor a CHV Noticias.

El hecho, que llevaba años siendo planeado por el Frente, se llevó a cabo en septiembre de 1986, cuando el general fue atacado mientras regresaba de un fin de semana de descanso en su residencia en El Melocotón. El ataque terminó con cinco muertos y 11 heridos. Sin embargo, Pinochet sobrevivió.

De acuerdo a Pérez, después del fallido atentado a Pinochet y el descubrimiento de toneladas de armas en Carrizal Bajo, “el PC entra a una crisis interna donde discuten la viabilidad de continuar con su política de rebelión popular”. Por su parte, expone que “el FPMR pensaba que había que seguir metiéndole más fuerza e intensificando la política de la rebelión popular”.

La división del Frente se veía venir -explica- ya que aunque “se concretó en junio-julio del ’87, venía encubando una tensión de mucho antes y tiene que ver con las lecturas que hacía la dirección del Frente en cuanto a la intensidad de la lucha contra la dictadura”.

“El PC desarrolló una política militar que incluyó la creación del Frente, pero también desarrolló el trabajo militar de masas. En ese marco, del ’83 al ’86 se intensifica la lucha contra la dictadura. En ese contexto, se produce la tensión y termina un sector del Frente, separándose en el ’87. La prensa le denominó autónomo a la continuidad del Frente y al otro se le llamaba partido, que era el que quedó en el PC”, detalla.

Aunque faccionado, el FPMR continuó operando en la transición, registrando, según el académico, “acciones importantes bajo al análisis de que frente al alargue de la dictadura, la lucha armada tenía plena vigencia y legitimidad”.

“Emilio pertenece a esa generación y como muchos presos políticos de fines de la dictadura y comienzos de la oposición, Emilio hay cientos”, continúa Pérez, quien ha entrevistado a ex frentistas.

“Cuando les pregunto ‘por qué se metieron al Frente’ me dicen ‘porque veíamos en esa organización la disposición para terminar con la dictadura’”, cuenta, asegurando que la historia del comandante Emilio es “parte de la de cientos de chilenos que en el contexto de la dictadura se fueron radicalizando y politizando”.

Asesinato de Jaime Guzmán

Dentro del FPMR, y junto a Ricardo “Negro” Palma Salamanca, con quien conformaba “la dupla letal” del movimiento, Escobar fue el responsable de una serie de asesinatos contra violadores de derechos humanos y colaboradores de la dictadura, entre ellos, el crimen de Guzmán.

El asesinato del senador UDI, realizado en el marco de la campaña “Nunca impunidad”, decretada por la Dirección Nacional (DN) de dicha organización en mayo de 1989, fue llevado a cabo en 1991 Frente al Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile.

En aquella oportunidad, Palma y Escobar abrieron fuego contra él mientras viajaba en el asiento del copiloto en un auto. Su chofer aceleró, huyendo de la balacera, mientras los atacantes seguían disparando. Finalmente murió producto de las heridas.

Por el hecho, fue detenido en 1992 Palma Salamanca, quien confesó su participación en el crimen, asegurando que fue el comandante Emilio quien lo convenció de involucrarse.

“La dupla letal”

Además de asesinar a Guzmán, “la dupla letal” habría dado muerte a Roberto Fuentes Morrison, al coronel Luis Fontaine y al escolta de Pinochet, Víctor Valenzuela.

Fuentes Morrison, alias “el Wally”, era miembro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, organismo creado en 1975 por Pinochet para matar a militantes de izquierda. Fue asesinado en 1989 por un comando del FPMR.

El coronel Fontaine, como jefe de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), fue autor intelectual del conocido Caso Degollados, el asesinato de tres profesionales comunistas a fines de marzo de 1985,

En 1990, Palma y Escobar se disfrazaron de escolares y dispararon contra Fontaine mientras el taxi en el que se trasladaba estaba detenido en una luz roja, en Santiago.

Asimismo, a fines de 1991 participaron, junto a Mauricio Hernández Norambuena, alias “Comandante Ramiro”, en el grupo que secuestró a Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards.

“Fuga del siglo”

El 30 de diciembre de 1996, el comandante Ramiro y Palma Salamanca, junto a otros dos guerrilleros del FPMR (Patricio Ortiz y Pablo Muñoz) fueron rescatados de la Cárcel de Alta Seguridad, en el marco de la operación “Vuelo de Justicia”, liderada por Escobar Poblete.

En la conocida con el nombre de la “fuga del siglo”, el comandante Emilio llegó hasta el centro penitenciario en un helicóptero y en una cinematográfica operación organizada por el FPMR, ayudó en la fuga de sus compañeros, quienes se convirtieron en los prófugos de la justicia más buscados del país.

“Fue una operación llena de fraternidad, por la vida, en la que pudimos rescatar a los compañeros que nos propusimos. Cumplió todos los objetivos”, relató Escobar Poblete a Interferencia.

El académico de la Usach afirma que la operación tenía dos grandes objetivos. “El primero es señalar la vigencia de las capacidades operativas del Frente y lo segundo tiene que ver con la historia del Frente, que durante mucho tiempo hizo un esfuerzo importante para liberar a sus presos”.

Sin embargo, deja en claro que “la fuga del ’96 no es única en la historia del Frente. Si uno va para atrás, podemos partir con la liberación de uno de sus principales militantes, Fernando Larenas, en el ’85′”.

Nueva vida

Tras ese hecho, Escobar Poblete fue buscado por la policía, sin éxito. En 1998 llegó a San Miguel de Allende, en México, con el fin de ocultarse junto a su entonces pareja, Marcela Mardones, y sus dos hijos, Carlos y Rebeca.

Con ese objetivo, utilizó una identidad falsa. Se hacía llamar Ramón Guevara y era conocido por ser “fanático del fútbol y un apoderado ejemplar”.

“Ahí encontramos la tranquilidad buscada. Comenzamos a tener amigos, mi hijo comenzó a ir al colegio y formamos una familia que se fue ampliando, con el cariño de muchos amigos. Amigos que hasta hoy lo somos, amigos generosos”, contó en la entrevista al citado medio.

Sobre sus inicios en el país azteca, reveló que “fue difícil, en particular fui trabajando en fotografía, luego participé en restauración y construcción de alguna casa con un amigo arquitecto que conocí ahí en San Miguel; luego tuve un pequeño café internet, hice una revista de deportes Deportivo San Miguel y otra, Espiral, sobre vida sana, homeopatía, yoga, cuidar el planeta, pagando mis impuestos todos los años. Estábamos con mi familia en los centros de ayuda humanitaria René Mey, fue y es muy bonita labor”.

Todo cambió el martes 30 de mayo de 2017, cuando fue detenido en su camioneta tras la denuncia de un taxista.

El comandante Emilio le había pedido al chofer de un taxi que entregara un paquete en una dirección y le pagó cerca de 26 dólares, una cantidad que el conductor consideró excesiva, por lo que dio aviso a la policía.

Escobar Poblete fue encarcelado en Valle de Santiago, Guanajuato, por el secuestro de la ciudadana franco-estadounidense Nancy Michelle Kendall.

Pero no solo eso, ya que el ex frentista fue sindicado como integrante de una red de secuestros mexicana, responsable de, por ejemplo, la captura del ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, quien permaneció cerca de siete meses en una casa de seguridad.

El regreso a Chile

Apenas fue detenido en México, la justicia chilena comenzó los trámites para lograr su extradición. Tras diversos intentos fallidos, este miércoles se informó que el hecho se concretaría y Escobar arribó a Chile durante la madrugada de este jueves.

Ahora, permanece en la Cárcel de Alta Seguridad, donde cumplirá una cuarentena preventiva de 11 días.

Tras ese plazo, se llevarán a cabo las diligencias de la causa, relacionada únicamente al asesinato de Jaime Guzmán.

Así lo indicó Guillermo de la Barra, ministro en visita en la causa, quien también comunicó que “conforme a lo que se acordó entre los estados chileno y mexicano, una vez concluido el proceso penal, el imputado debe volver a México a cumplir la pena que ahí se le impuso”.