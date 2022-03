—¿Por qué te llamas Contuliano?

—Es mi apellido materno. Lo dejé como nombre artístico.

Es uno de los tiktokers del momento. Sus videos acumulan más de 23 millones de reproducciones en la plataforma digital de origen chino y su plus son las transformaciones a base de maquillaje.

Hablamos de Rodrigo Corral Contuliano, más conocido por su segundo apellido en las redes sociales. Un joven chileno que se ha transformado, literalmente, en toda una celebridad en TikTok. Pero, ¿quién es la persona detrás del maquillaje artístico?

Lee también: ¿El próximo Pedro Pascal? Alexander Nunez, el actor y guionista con raíces chilenas que es un éxito en Canadá

Rodrigo está sentado en el patio de Chilevisión. Viste una polera blanca, pantalones negros y tiene una especie de banano pequeño que le cruza el torso. Se quita la mascarilla para estar más cómodo. Es tímido, una característica que llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que es un rostro en internet.

Tiene 26 años, vive en Ovalle y estudió cosmetología y estética. “Está ligado un poquito al maquillaje”, explica. Comenzó en el mundo de los Drag Queens, específicamente como bailarín, rubro que conoció gracias a un amigo.

Revela que se dio cuenta de su pasión por el arte de maquillar cuando comenzó a estudiar. “Me llegaron varios piropos de la profe y comencé. Igual seguía a chicos de Estados Unidos que se maquillaban y me llamó mucho la atención”, detalló.

El éxito en las redes sociales

Cuando empezó a recibir cientos de comentarios de la gente en las redes sociales, Contuliano confirmó que quería dedicarse a esto.

—¿Cuál fue el primer video que se viralizó?

—He tenido la suerte de que la mayoría se han viralizado, pero de los personajes que estoy haciendo ahora, chilenos, el de Helhue (Sukni). Eso fue el año pasado, no recuerdo muy bien la fecha.

La idea de transformarse en la “abogada de los narcos” surgió de sus seguidores, quienes le escribieron para que lo hiciera.

“Las personas me comentaron y ahí empecé a hacer una lista, aunque ya hacía esto con otros personajes internacionales”, indica.

Todo comenzó tres años atrás en Instagram y luego se movió a TikTok. Partió bailando y “haciendo otras cosas” propias de la red social de origen chino, hasta que comenzó a mirar otros videos virales. Ese fue el momento clave para decidir publicar el tipo de contenido que hoy realiza.

Lee también: ¿Es la fiera? Pamela Díaz compartió video de tiktoker que se transforma en famosas usando maquillaje

—¿Cuál es la famosa o famoso en el que más te ha costado transformarte?

— (Lo duda un segundo) Todas. Todas siempre son un reto, pero las que más me cuestan son las que no tienen mis facciones, tienen unas facciones más redondas. Ellas o ellos.

—Pero alguna en particular que te haya costado mucho?

—Mmm… La Pamela Díaz. Fue la que más me costó.

Una vez decidido el personaje, Rodrigo dedica una semana completa a estudiar el rostro que posteriormente diseñará en el suyo. Recurre a videos y fotos, de la misma manera que lo hace Stefan Kramer. “Es un largo proceso”, dice.

La metodología incluye buscar la ropa y peinar las pelucas que tiene en su casa. “Antes yo me dedicaba al Drag (Queen)”, revela durante la conversación.

“Era súper chico. Tenía como 19 y en mi ciudad habían unas personas que hacían café-concert. Mi amigo me metió. Empecé como bailarín y ahí me gustó mucho más sentirme como un artista y comenzó el proceso. Estuve dos años, pero era esporádico y ellos empezaron a maquillarme” comenta.

Lee también: ¿Se parece? Tiktoker chileno se transformó en Marcianeke ocupando sólo maquillaje

Famosas favoritas

Al ser consultado por la famosa o famoso en el que más le gustó transformarse, Rodrigo no duda ni un segundo en responder: Nicole “Luli” Moreno.

“Me gusta por sus videos, me gusta como es ella”, detalla sobre la modelo fitness, cuyo video suma 1 millón 400 mil reproducciones en TikTok.

“Estuve muy entretenido toda la semana que la estudié”, comentó y reveló que se demoró solo dos horas en transformarse en ella. Poco, si se compara con el promedio de seis horas que suele destinar a cada uno de sus personajes. Y solo contando “el makeup”, explica.

—¿A quién admiras?

—Admiro mucho a James Charles, que es un artista de maquillaje de Los Ángeles (EE.UU.). Él hace maquillajes más artísticos, más sociales.

Su motivación principal, cuenta, es el arte. “Desde chico pintaba, salía en todos los shows y eventos del colegio”.

“Mi sueño y mi meta máxima es poder maquillar a famosos, pero no chilenos, sino que de fuera, como las Kardashian, o modelos, como Bella Hadid”, confiesa.

Pese a que ahora es conocido en las redes por sus transformaciones en famosas, Rodrigo comenzó caracterizándose con Drag Queens, de RuPaul (serie), “después me metí a personajes de película y luego las famosas”.

“Estoy planeando hacer música”

Actualmente, Contuliano está dedicado en un 100 por ciento a las redes, vive de ellas, aunque admite que “me gustaría alejarme porque siento que la gente igual es muy dura, algunas veces, por los comentarios”.

—¿A qué te refieres con que la gente es muy dura en redes sociales? ¿Te tiran mucho “hate”?

—Sí… más en TikTok, la gente es más sin filtro, pero he aprendido a llevar bien la situación y ya no me afecta como antes.

Pese a lo anterior, valora el aprendizaje del último tiempo, pero en su horizonte también está la diversificación. “Estoy planeando hacer música”, adelanta con un poco de vergüenza.

Lee también: Número 1 del mundo: La historia de Magdalena Godoy, la karateca chilena que subió a lo más alto de su categoría

Sobre esta nueva veta artística, dice con una sonrisa en su rostro que “me encanta cantar, estoy todo el día cantando, desde que me levanto hasta que me acuesto, pero me da un poco de vergüenza y eso es lo que me deja ahí estancado”.

De todas maneras, en el futuro espera poder complementar las dos cosas, para “que sea un plus”.

—¿Cuáles son tus proyecciones a futuro?

—Hacer música, irme de Chile porque siento que la cultura del arte aquí no da mucho. Me gustaría ir a Estados Unidos y seguir allá mi carrera, el maquillaje y la música.

Próximas transformaciones

Bajo la consigna “transformándome en famosas chilenas”, Contuliano ahora va por su próximo objetivo, aunque también revela que su idea es ir haciendo un personaje nacional y “otro internacional”.

—¿Y el internacional es secreto?

—Sí, es secreto jajaja.

—Y el chileno, ¿es secreto también?

—Mira, estaba siguiendo una línea con los personajes y venía Tonka (Tomicic), pero hay gente que me dice ‘no, no la hagas’, porque está como funada, por la polémica, pero yo digo bueno, da igual, así que ahí la estoy estudiando.

—Por último, ¿te gustaría enviar un mensaje a tus seguidores?

—Agradecerles por toda la buena onda, el cariño, por compartir, eso es muy importante para los artistas en general. Estoy muy agradecido de ellos.