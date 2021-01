Una de las noticias más comentadas del agitado 2020 surgió en agosto pasado, cuando se dio a conocer la polémica que causó la creación de un producto llamado Miel Gibson, que llamó la atención de los abogados del actor estadounidense Mel Gibson, quienes pensaron demandar a su creadora por el uso del nombre y la imagen de la estrella de Hollywood.

Aunque este hecho concluyó con un acuerdo entre ambas partes, los problemas continuaron luego que una empresaria chilena, Paula Hait, solicitara registrar la marca a su nombre.

Ante esto, la profesora Yohana Agurto, quien llevó a cabo el emprendimiento de miel para poder enfrentar la crisis causada por la pandemia de coronavirus, presentó una demanda de oposición al registro marcario en contra de Hait.

“Por el tema del COVID-19, los procesos en Inapi (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) en general han estado más lentos, entonces estamos a la espera que Inapi pueda decir Traslado, lo que quiere decir dar un plazo para que, en este caso, la señora Paula Hait pueda contestar a nuestra demanda”, señala la abogada de la demandante, María José Arancibia.

En contacto con CHV Noticias, Paula Hait acusó a Agurto de “generar publicidad, como lo ha hecho siempre” con la acción emprendida y señaló que “ellos defendieron la marca, porque no pudieron cumplir las exigencias de la Inapi”.

Frente a esto, la abogada que presentó esta causa explicó que se trata de un mal entendido, debido a que sólo se desistió de la marca en clase 21, debido a que la ley indica que para registrar el nombre o el rostro de una persona (en este caso, Mel Gibson), se quiere la autorización de éste para que sea permitido.

“Como en este caso no se puede obtener la autorización, se decidió desistirse de esa solicitud marcaria por la etiqueta, porque la etiqueta es la problemática. Por lo tanto, mi representada tiene en trámite la marca Gibson para la clase 30 y 35, precisamente la clase 30 para la miel. Yohana lo único que abandonó fue una de sus solicitudes marcarias, nada más”.

La empresaria que ingresó la marca “Miel de Ulmo Gibson” afirmó, por su parte, que está haciendo uso de la marca, indicando que “he vendido bastante, porque es una marca original y, lo más importante, la miel que yo comercializo es de excelente calidad”.

Al solicitarle imágenes del producto que dice estar comercializando, Hait solo compartió la mismas fotos que ya están disponibles en su cuenta de Facebook e Instagram, correspondientes a un logotipo y dos frascos de miel sin ningún tipo de marca en el envase.

Respecto a este caso de inscripción de nombres, Alejandra Pimentel, creadora del Buscador de Marcas Simplemarcas.cl, destaca que “la ley de propiedad industrial protege todo aquello que sea idéntico y además todo aquello que sea similar, es decir que suene parecido, con el fin de no causar confusión en los consumidores”.

“Esta nueva solicitud llamada Miel de Ulmo Gibson Chile cuenta con la preferencia ante cualquier solicitud posterior, por esto es muy importante la fecha en que se inicia un proceso de registro. Sin embargo, existe evidencia de querer aprovecharse de esta noticia que dio vuelta al mundo, por lo que implicaría un actuar de Mala Fe, poniendo en peligro la preferencia de la marca”, agrega la legista de la plataforma de marcas, quien además llama a los emprendedores a proteger sus inversiones con el registro de marca para evitar problemas.

Miel Gibson ampliando sus horizontes

Tal como lo prometió hace algunos meses, cuando su emprendimiento de miel llegó hasta ser noticias en medios internacionales, el deseo de Yohana Agurto de ampliar la línea de productos se está haciendo realidad.

“Estamos haciendo algunas alianzas, algunas marcas me han llamado como para mezclar miel con maní. Además, hicimos una alianza con unos productores de cerveza artesanal. Hicimos pruebas con varios tipos de miel, porque ese es como un plus de Miel Gibson: nosotros no tenemos miel común y corriente, he concentrado mis esfuerzos en tener muchas variedades de miel. En este momento tenemos ocho variedades de miel”, cuenta Agurto.

Sobre la fecha de salida de esta nueva cerveza con miel, Yohana dice que “en dos o tres semanas vamos a estar lanzando (el producto). Literalmente, se está cocinando (risas)”.