1. Defínase a usted misma sin decir su profesión ni que es miembro de la Convención Constitucional.

Mujer aymara, activista feminista, de derechos humanos y pueblos originarios.

2. ¿Quién es el constituyente, que no sea usted, que más lo representa y por qué?

La machi Francisca Linconao representa la espiritualidad, la fuerza y tesón de las mujeres de pueblos originarios, la rebeldía ante la opresión estatal y de poderes económicos, el amor por nuestra madre tierra y la esperanza en la construcción de una sociedad plural, respetuosa y solidaria.

3. ¿Quién es el constituyente con quien más diferencias cree que puede tener en la Convención?

Creo que en la Convención Constitucional debe primar el diálogo y el entendimiento. En ese marco, a pesar de las diferencias que pudieren existir, mi ánimo es de respeto para con todos y todas mis pares, por ello, evitaré abrir brechas al respecto.

4. ¿Cuáles son los temas que más difícil será llegar a acuerdo en la Constitución?

Los derechos sociales, económicos y culturales, cuando afectan al actual modelo económico. Ejemplo: en salud, que pareciera haber consenso en un modelo único de salud y universal, se plantean distintas fórmulas de financiamiento, por seguros a los que se les incorpora una lógica solidaria a este instrumento de mercado o por impuestos generales que permiten mayor justicia social.

5. ¿Deben votar los adolescentes de más de 16 años en el plebiscito de salida?

Estimo que sí, ellos fueron grandes impulsores de este proceso y deberían votar, así como debieron haber votado en el plebiscito de octubre y las elecciones de constituyentes y otras.

6. ¿Cuál es el área temática de debate en la Constitución en que se siente más débil?

No hay áreas temáticas en las que me sienta débil. Soy estudiosa y confío, además, en la inteligencia y participación colectiva de este proceso. Así el pueblo de Chile logró llegar a este momento, aquí nuevamente se desarrollará esta inteligencia colectiva y aprenderemos unos de otros, con conciencia de que no estamos acabados en nuestros conocimientos, como nos señalaba el gran educador Paulo Freire, esta humildad frente a lo que no sabemos, es el principio que nos impulsa a buscar aquello que complete nuestro saber.

7. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene respecto al futuro de Chile?

Un nuevo golpe de Estado en que las clases dominantes traten de recuperar el poder que no pueden ganar en las urnas.

8. ¿Cuál es su opinión del estallido social?

Creo que la revuelta social fue la forma de cambiar el rumbo de nuestra sociedad que marchaba cegada en el individualismo, consumismo y explotación de nuestra madre tierra. La revuelta nos permitió mirarnos, reconocernos como colectivo y salir de la telaraña del sistema que nos consumía, para luchar, soñar y pensar que otro mundo es posible y comenzar a construirlo.

9. Excluyendo la pandemia, ¿qué es lo peor y mejor que ha pasado en Chile en los últimos dos años?

Lo mejor que le ha pasado a nuestro país es la revuelta social del 18 de octubre y su relevante consecuencia, el proceso constituyente que empezamos a vivir.

10. ¿Cuál es su serie favorita?

No tengo serie favorita y veo muy poca TV, pero me di el tiempo para ver la serie Los Archivos del Cardenal, de TVN, que narra violaciones a los derechos humanos ocurridas en tiempos de dictadura y fui una seguidora de Los 80 serie de Canal 13, que me recuerda mi vida en esa época.

11. ¿Qué libro recomendaría a quienes estén leyendo esta entrevista?

Difícil. Me encanta leer, para mí todos son buenos, pero recomendaré dos: Queremos Votar en las próximas elecciones, historia el movimiento sufragista chileno 1913-1952 (LOM Ediciones) en relación a la baja concurrencia a votar en las últimas elecciones, y otro libro sobre la incidencia del poder económico en la política chilena Poderoso Caballero, de Daniel Matamala, (Catalonia).

12. ¿Cómo le gustaría que la recordaran como constituyente?

Por un actuar consecuente con los valores del pueblo aymara.

13. ¿Qué opina de la ausencia de personas trans en la Convención?

Que nadie será olvidado en esta Convención y buscaremos la forma de cubrir esta ausencia y otras, como la del pueblo afrodescendiente, en acuerdo con quienes les representan.

14. ¿Cómo se imagina a Chile en 10 años más?

Como un país que florece pleno de amor y poesía, luminoso por la diversidad y el colorido de nuestros pueblos, culturas y territorios, en que manden los derechos y la dignidad sea costumbre. Como un gran tinku (encuentro) de cordillera a mar y del desierto hasta la Antártida.