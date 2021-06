Pablo Toloza, D3: "Mi mayor miedo es que la nueva Constitución sea la imposición de uno sobre otro"

1. Defínase a usted mismo sin decir su profesión ni que es miembro de la Convención Constitucional.

Amante del norte y del desierto, pampino por adopción, regionalista, católico, hincha de la libertad, cruzado, multideportista, pero cada vez más de control remoto.

2. ¿Quién es el constituyente, que no sea usted, que más lo representa y por qué?

Rodrigo Álvarez Zenteno (D28, ex ministro de Energía), una persona preparada, responsable, leal, franco con capacidad de escucha, con ideas claras pero abierto al diálogo.

3. ¿Quién es el constituyente con quien más diferencias cree que puede tener en la Convención?

No los conozco a todos, en realidad a muy pocos, por tanto es difícil e injusto personificar en alguien. Una de mis características es que soy una persona que busca consensos, cuando fui intendente todos los alcaldes eran de oposición y logramos bajo una norma de respeto y escucha, trabajar juntos y logramos que después de años el presupuesto de la región se invirtiera en su totalidad, con muchos de ellos hasta hoy somos amigos. Creo que voy a tener problemas con los constituyentes que se cierren al dialogo, que piensen que tienen la verdad absoluta.

4. ¿Cuáles son los temas que más difícil será llegar a acuerdo en la Constitución?

Creo que lo más difícil será determinar qué derechos sociales priorizamos, Chile no tiene la capacidad económica para garantizar los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación sin generar una sobre expectativa y una exacerbada judicialización, que producirá un grave problema en el equilibrio económico del país.

5. ¿Deben votar los adolescentes de más de 16 años en el plebiscito de salida?

Creo que antes de preocuparse por bajar la edad para votar, nos tenemos que hacer cargo del 60% que no votó en esta elección. Ese sí es un problema que debemos enfrentar.

6. ¿Cuál es el área temática de debate en la Constitución en que se siente más débil?

No podría nombrar alguna en particular. Sin querer aparecer presuntuoso, tengo experiencia en varias áreas: actualmente soy director ad honorem de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, encargada de manejar la salud y educación pública, la más grande del país; he sido juez de Policía Local; asesor de municipalidades, algunas muy pequeñas y aisladas; ejerzo mi profesión en forma liberal; en mi estudio estoy a cargo del área de litigios y laboral asesorando a sindicatos y empresas; además fui intendente regional. Es obvio que hay materias que desconozco, por ello desde la elección que me he puesto a estudiar, me he reunido con académicos, participado de foros con profesionales de diversas áreas, económicas, jurídicas y sociales.

7. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene respecto al futuro de Chile?

El mayor miedo que tengo es que esta nueva Constitución sea la imposición de uno sobre otro y no sea producto de un diálogo, franco, abierto y fecundo, que saque lo mejor de nuestro país. Si esto no se cumple, esta Constitución correrá el mismo destino que las primera de nuestra historia que duraron muy poco y que al final este pacto social no prospero, generando más desazón en la ciudadanía y la tendremos nuevamente en las calles.

8. ¿Cuál es su opinión del estallido social?

Lo ocurrido el 18 de octubre hay que separarlo. Por una parte, condeno tajantemente y no le encuentro justificación alguna a los actos de violencia como los atentados al Metro, la quema de negocios, oficinas públicas y edificios patrimoniales, los saqueos y otros actos, estos hechos hay que condenarlos sin matices. Por otra parte, las demandas expresadas en la calle son expresión del legítimo sentir de la sociedad chilena que pedía cambios, una sociedad más justa, que este desarrollo –el más grande en la historia del país– se viera reflejado en su vida diaria, que alguien los escuchara.

9. Excluyendo la pandemia, ¿qué es lo peor y mejor que ha pasado en Chile en los últimos dos años?

Creo que lo ocurrido durante esos días posteriores al 18 de octubre reflejan lo mejor y peor de nuestro país. Lo mejor, esas marchas pacíficas y masivas que se desarrollaron en todo el territorio nacional pidiendo cambios. Y lo peor, la violencia que destruyó no solo bienes materiales sino el alma del país, que llenó de miedo e incertidumbre a nuestras familias.

10. ¿Cuál es su serie favorita?

No podría decir que tenga una serie favorita, pero creo que El Ultimo Baile, la historia de los Chicago Bulls contada por Michael Jordan, Pipen y Rodman. Para mí Jordan es el mejor jugador de básquetbol de la historia, puede estar en esa categoría. También, ahora estoy viendo Lupin, muy entretenida, 100% recomendable.

11. ¿Qué libro recomendaría a quienes estén leyendo esta entrevista?

En estos momentos estoy leyendo dos libros muy recomendables. El primero, Una Tierra Prometida, que es la autobiografía de Barack Obama, y Frontera Sur, de Guillermo Parvex.

12. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran como constituyente?

Como un persona que siempre buscó el dialogo, empático y que puso lo mejor de sí para que esta Constitución fuera reflejo de esta sociedad diversa, pero amante de su país y que no lo quiere destruir. Que se esforzó por construir puentes. Todos los constituyentes tenemos un encuentro con la historia, de nosotros depende que seamos recordados como aquel grupo de 155 chilenos que le dieron estabilidad y desarrollo sostenible al país, o como aquel grupo que no fue capaz de estar a la altura de las circunstancias.

13. ¿Qué opina de la ausencia de personas trans en la Convención?

Los constituyentes electos son los que las personas eligieron y que representan a toda la ciudadanía, sin distingo.

14. ¿Cómo se imagina a Chile en 10 años más?

Soy una persona optimista por naturaleza, me imagino un Chile próspero, más justo y que mis hijos y los hijos de todos puedan desplegar sus alas, emprender y sacarle el mayor provecho a los dones que Dios nos entregó. Un Chile mejor del que todos nos sentiremos orgullosos. Para esto es esencial que en esta nueva Constitución, reitero, impere el dialogo y los acuerdos.