Constanza Pignac Salazar es el nombre de la primera alumna matriculada de la Universidad de Chile para este 2022, quien ingresará a la carrera de Derecho en una de las facultades con más prestigio del país.

La adolescente de 20 años siempre ha vivido en la comuna de La Pintana y es una destacada deportista. Practica fútbol en el club de barrio Ciro Antonio, y hasta marzo de 2021 fue parte del plantel de Audax Italiano.

En la actualidad, asiste a la Teletón debido a una artritis reumatoide que le produce dolor e inflamación en sus articulaciones, lo que en parte significó que dejara el fútbol de manera “profesional”.

Según sus declaraciones a la Universidad de Chile, considera a la alcaldesa Claudia Pizarro como su amiga. Incluso, la jefa comunal asistió a su graduación de cuarto medio.

Lee también: La historia de los gemelos coquimbanos que fueron campeones de Mortal Kombat 11 en Estados Unidos

La futura nueva estudiante de una de las universidades más relevantes de Chile aseguró que le gustaría conocer al presidente electo, Gabriel Boric. Asimismo, la adolescente destacó que él, en su etapa universitaria, “tenía claro que había personas que no tenían su misma situación y que se les hacía más difícil estudiar”.

Debido a la razón anterior, Pignac señala que le gustaría sostener un encuentro con el magallánico. “Quizás tenga así más conocimiento de la situación de personas con discapacidad o de niños, niñas que viven en situación de vulnerabilidad y que logran entrar a la educación superior”, comentó.

La discapacidad y su artritis reumatoide

Con respecto al tema de la discapacidad, expresó que “falta mucho que mejorar y dar a conocer distintos puntos de vista, desde lo deportivo, desde lo social, desde cómo son los papás con sus hijos. Entonces, para que tenga una perspectiva y diga ‘ah, ya, la voy a contratar a futuro’”, bromea.

En la actualidad, Constanza es atendida en la Teletón por la artritis reumatoide que sufre. La enfermedad la tiene con una luxación en la columna cervical la cual se debería operar. Por la misma situación, rindió la PDT con las adecuaciones de espacio y tiempo que brinda el Demre para casos como estos.

Lee también: Berdine Castillo, la recordwoman chilena que quiere imponer los triunfos por encima de su historia

“El segundo día a mi mamá le tocaba audiencia con mi papá, entonces fue como que estaba pendiente de las dos cosas y trataba de que no me importara, pero igual me fue bien. Quizás no como lo esperaba, pero para todo lo que viví este año fue muy buen puntaje”, narró.

¿Por qué matricularse en derecho?

La futura alumna de la educación superior afirmó que eligió la Universidad de Chile por su diversidad. ¿Por qué matricularse en derecho? “Porque es muy amplio el campo laboral, porque me gusta mucho pelear. Siento que es muy bacán, hay muchas oportunidades en una carrera. Puedo hacer muchas cosas, puedo ser representante de jugadores o fiscal o abogada“, respondió.

Constanza, a las 00:05 de la madrugada de este martes 25 de enero se convirtió en la primera estudiante 2022 en estar oficialmente matriculada. No obstante, a las 01:00 horas ya había 500 mechones y mechonas matriculados. Hasta las 20:00 del martes, la cifra ascendió a tres mil.