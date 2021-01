Un giro hacia la política es el que quiere dar Adriana Barrientos, quien se hizo conocida hace varios años en el país como modelo y es recordada por su participación en realities y espacios vinculados a la farándula.

Tal como había anunciado hace algunos meses, su nombre se encuentra dentro del listado candidatos que competirán en las elecciones del 11 de abril por un cupo en la Convención Convencional.

La modelo fue inscrita en el Distrito 13, que comprende las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que integra el pacto Apruebo Dignidad, que incluye al Frente Amplio y al Partido Comunista.

Ya sea generando adherentes o detractores, su candidatura no ha pasado inadvertida. Críticas por su pasado en la farándula, las materias que pretende empujar y los cuestionamientos a su apoyo a las Fuerzas Armadas son algunas de las temáticas que aborda en conversación con CHV Noticias.

Derechos de los animales e igualdad de género

Como había anunciado previamente, uno de las principales causas que a Adriana Barrientos le interesa impulsar es que la Constitución establezca los derechos para los animales.

“Hay más de 50 países que tienen a sus animales en este minuto en la Constitución, entre ellos, por ejemplo, Alemania”, relata.

“La verdad es que a mí me llama mucho la atención que un país que sea potencia mundial tenga protección a sus animales, creo que nadie queda fuera cuando el destino golpea a la mascota que tiene al lado“, dice, y menciona como ejemplo el casos de abuso sexual a un perro que se registró el año pasado en Arica.

“Me parece que son cosas aberrantes que al día de hoy como sociedad no nos suma nada, al contrario, creo que el cambio viene desde ahí, a los animales hay que quererlos, son nuestros hermanos menores y al día de hoy me toca ser la voz de los sin voz, tomé esta causa como propia, me abandericé, yo quiero y amo a los animales”, añadió.

Por otra parte, también menciona la equidad de género como y se refiere al proyecto de aborto libre que se comenzó a discutir este miércoles en el Congreso: “Por supuesto que yo lo apoyo”.

“Creo que hay que ser un poco más humanitarios, una sociedad más pareja donde la gente tenga los mismos derechos. Me gustaría que en este país hubiera igualdad para todos“, indica.

Pacto Chile Digno

A pesar de que se mantiene como independiente, Barrientos competirá por un cupo del Frente Regionalista Verde Social (FRVS). “Nunca he participado en ningún partido político, pero el FRVS de todas maneras me representa. Creo que tienen ideas súper buenas, comparten las ideas por los animales”, explica.

Consultada sobre si siente cercanía con el Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes son sus compañeros de pacto, indica: “De todas maneras. Yo por lo menos he visto a todos ellos participando cuando yo participaba en las marchas con el Movilh, ahí estaban ellos siempre presentes”.

Apoyo a las Fuerzas Armadas

Luego de que se oficializara su candidatura, en redes sociales han reflotado publicaciones pasadas de Barrientos sobre distintos temas, entre ellos, su apoyo a las Fuerzas Armadas luego del estallido social del 18 de octubre.

La modelo relata que ello se debe a que “mi educación es una educación militar, yo fui cadete de la Escuela Militar así como también Francisco Vidal que está en el PPD y creo que él coincide en varias cosas conmigo”.

“La educación que a mí me dieron fue increíble, soy una agradecida porque gracias a eso soy lo que soy. Soy una persona responsable, trabajadora, emprendedora”, explica.

“Después de lo que pasó el 18 de octubre, yo no soy adivina, no tenía idea de lo que iba a pasar, mis comentarios los mantengo de todas maneras, y para mí fue tremendo cuando pasó. Muchos de nosotros nos quedamos sin trabajo, había gente que no tenía ni para comer, hubo muchos emprendedores que se quedaron sin trabajo”, relata.

Sobre los cuestionamientos que ha sufrido la institución junto con Carabineros durante el último, Barrientos señala que “yo no quiero hablar mal de las instituciones y de las Fuerzas Armadas porque yo vengo de ahí, yo fui uniformada, orgullosa de mi formación y gracias a eso soy lo que soy, pero eso no tiene nada que ver con el actuar de ahora“.

“No tiene nada que ver con lo que está pasando hoy, que lamentablemente están tremendamente desprestigiados por los altos mandos. También hay un desprestigio tremendo hacia Carabineros, a mí no me cabe la menor duda que dentro de Carabineros hay cosas que son absolutamente irregulares como el tema de Catrillanca, que es algo que lo tenemos que condenar todos los chilenos”, continúa.

Cariño a Michelle Bachelet

Como ejemplo de su gratitud a las Fuerzas Armadas, la modelo cuenta que “a mí me entregó mucho esa institución, de hecho mi cariño hacia Michelle Bachelet, mi admiración es que ella cuando fue ministra de Defensa y a mí me dieron la baja médica, mi madre fue a conversar con ella y apelar para que yo pudiera continuar con mis estudios en la Escuela Militar“.

“Michelle Bachelet me extendió la mano y me dijo que podía regresar cuando me recuperara. Lamentablemente, por circunstancias de la vida, eso no se dio. Ella también es hija de un general de la Fuerza Aérea, porque en general te tildan de derecha o de izquierda, pero habemos de todos bandos gente que tenemos familia militar y queremos mucho la institución y no tenemos nada que ver con los sucesos que están ocurriendo el día de hoy”, añade.

“Los políticos llevan años y no hay cambios”

Uno de los aspectos más criticados de la candidatura de Barrientos es que no cuenta con una trayectoria política y proviene del mundo de la farándula. Varias de dichas críticas llegan desde las mismas coaliciones, partidos y movimientos que integran el pacto electoral.

El diputado Diego Ibáñez, perteneciente al Frente Amplio, dice que la candidatura de Adriana “es un error gravísimo. Dadas sus opiniones públicas, no cumple con los principios programáticos, la ética y las ideas de la coalición Apruebo Dignidad. Es un error que debe remediar el FRVS de manera urgente. Para esto no nos prestaremos”.

El cuestionamiento llega incluso desde una compañera de lista en el Distrito 13. Natalia Aravena, enfermera y víctima de trauma ocular tras el 18-O que se postula a la Constituyente en cupo de Convergencia Social, dijo sobre Barrientos: “la izquierda, FRVS, no puede avalar candidaturas que no representan al pueblo. La candidatura de Adriana Barrientos es una falta de respeto“.

Sin embargo, Adriana Barrientos le baja el perfil.

“Yo veo que hay políticos que llevan 30 años metidos en esto y no han hecho nada, entonces yo no sé qué está esperando la gente por un cambio. Si la gente le va a dar el voto a los políticos de siempre, el país va a seguir igual, en las mismas condiciones”, dice.

“Creo que se necesita gente nueva, llena de proyectos. Los políticos llevan años y años en esto mismo y no hay ningún cambio, así que darle una oportunidad de todas maneras a la gente nueva, a los que vengan de diferentes ámbitos, actores, del mundo de las artes, medicinas, caras nuevas, de la televisión me parece espectacular, gente que no ha participado y que lo haga el día de hoy”, complementa.

“Me parece que eso es lo que se busca y es lo que la gente agradece, por eso he visto un gran respaldo popular hacia mí. Estoy súper agradecida”, cierra.