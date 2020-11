El domingo 8 de noviembre, Denise Rosenthal cumple 30 años. Un cambio de década que trae consigo novedades para sus fanáticos ya que la artista se sumergió en un proceso creativo durante estos meses de pandemia. ¿El resultado? Dormir, una canción que incluirá en su nuevo disco.

Un tema que escribió y grabó durante este tiempo de confinamiento, al igual que el videoclip realizado por la directora y fotográfa Javiera Eyzaguirre. Sobre el estreno de este, la artista chilena conversó con CHV Noticias.

“A esta canción yo le llamo un punto de fuga del disco, creo que es una canción mucho más suave, que evoca al amor y, de alguna u otra manera, al romanticismo. Cómo significa generar un espacio de intimidad en donde uno se siente protegida, en donde una se siente cuidada, en donde uno construye y va formando un espacio en donde uno se siente seguro”, cuenta Denise.

Este single, que será parte de su nuevo disco, ha sido precedido por los singles Agua segura, El amor no duele, Ni un fruto y Tiene sabor, entre otros.

Pero Dormir, a diferencia de los anteriores sencillos que abarcaban temas fundamentales como el empoderamiento femenino, habla sobre “la importancia de construir relaciones sanas, que nos contribuyan, sobre todo en tiempos como en los de hoy, cuando nuestro entorno esta medio caótico.”

Nueva música, nueva década

El estreno del nuevo disco de Denise estaba programado para marzo de este año, pero la pandemia cambió los planes. De ahí que, en medio del proceso, se han ido incluyendo canciones nuevas, que poco a poco la artista ha ido mostrando a sus fanáticos.

Proceso artístico y personal que tiene contenta a la joven de 29 años, quién está a solo tres días de cumplir años. “Esto me tiene súper feliz, agradeciendo además que se acerca un cierre de ciclo, porque cumplo 30 años el domingo, así que también han sido semanas intensas, porque, queramos o no, igual es el cierre de una década, de una época importante en mi vida”, dice.

A la cantante la conocimos en 2006, cuando participó de la serie juvenil Amango. Desde entonces no ha parado de estar en la esfera pública, crecimiento del que hay registro y hemos sido testigos. Proceso que, según nos cuenta, se ve reflejado en la música que hoy está creando.

Lee también: Empoderamiento femenino al ritmo de “Santería”: Lo nuevo de Denise Rosenthal, Danna Paola y Lola Índigo

“Cierro estos 20 con mucha experiencia, me siento muy joven, con mucha energía, pero sí me siento que ya tengo un cierto bagaje que me pilla más atenta y con cimientos un poco más fuerte con respecto a qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, cuál es mi identidad como artista, cuáles son los límites que quiero o no transar. Creo que cuando partí mis 20 tenia todo mucho menos definido a como lo tengo hoy”, asegura.

Rosenthal se dio también el tiempo de reflexionar sobre la última década de su vida, diez años en los que el crecimiento tanto personal como artístico han sido importantes: “cuando yo partí mis 20 tenia muchos sueños, muchas metas, pero no sabía muy bien cómo hacerla. Entonces, la verdad que el camino ha sido… primero felicitarme, creo que poco lo hago, soy muy autocritica, entonces creo que han sido años de mucho trabajo, muy fructíferos”.

En 2019 la cantante se presentó en su primer Movistar Arena, completamente sold out. En febrero de este año pisó por primera vez como solista el escenario del Festival de Viña.

Sueños que la artista tuvo desde pequeña y pudo cumplir: “la verdad que he cumplido muchas de las cosas que me propuse cuando comencé mis 20. Así que muy agradecida y cierro esta etapa con mucho amor y con mucho entusiasmo por lo que venga”.

Empoderada y comprometida

La interprete de Encadená no nos quiso adelantar la fecha de estreno de su nuevo disco. Sin embargo, de lo que no hay duda es que abordará temáticas acordes al empoderamiento y el feminismo, entre otras.

Letras que nacen desde la honestidad y la transparencia y que tienen como objetivo enviar un mensaje con que el que los oyentes puedan empatizar. “Yo soy mujer, habito una industria que lamentablemente concibe nuestra sociedad de una manera bastante machista, entonces he tenido que lidiar con ciertas situaciones. Me es imposible no hablar de ciertas temáticas que han afectado, que me han trastocado, que me han hecho ser la mujer que soy hoy”, asegura la cantante.

Lee también: El mensaje de Denise Rosenthal por el plebiscito: “Que este momento histórico nos permita seguir dialogando”

Música que se convierte así en una ventana hacia la intimidad de Denise, quién además este último tiempo se ha mostrado 100% comprometida con el proceso social y político que está viviendo nuestro país.

“Más allá si es o no un triunfo, creo que es un avance poder construir una sociedad realmente mas justa, mas equitativa, que haya paridad, creo que somos el primer país en el mundo, en que si se aprueba la nueva Constitución sería una constitución paritaria. Eso me parece muy muy atractivo y muy importante también, creo que estamos viviendo cambios sociales, políticos, medioambientales no solo nacionalmente, sino que mundialmente”, dice.

Mira el videoclip de “Dormir” acá: