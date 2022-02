Luego de darse a conocer la nominación del cortometraje animado chileno Bestia a los premios Oscar, el director de cine Gabriel Osorio, ganador de un galardón por Historia de un Oso en el año 2016, se manifestó contento y orgulloso por el trabajo realizado por Hugo Covarrubias y la industria nacional de la animación.

“De chico me gustaba dibujar, escribir, contar historias y hacer cómics. De ahí nació mi gusto por la animación y el arte”, comenzó relatando el director de cine Gabriel Osorio a CHV Noticias.

Osorio tiene 37 años, es oriundo de Quinta Normal, y es licenciado en artes plásticas. Hace siete años se convirtió en el primer realizador de la industria de la animación chilena en ganar un Oscar por Historia de un oso. “Íbamos con la idea de que era imposible, pero fue una tremenda alegría” comenta.

“Nos dimos cuenta que se podía. Ahora Bestia viene a reafirmar eso, a darnos cuenta que efectivamente en Chile existe la animación digital, tenemos creadores de una calidad internacional y no tenemos nada que envidiarle al resto del mundo. Tenemos que creer más en nuestras propias obras” comentó orgulloso el premiado cineasta.

La nominación de Bestia a los Oscar

Durante la mañana del martes 8 de enero, se dieron a conocer los nominados a los Oscar y una de las sorpresas fue la mención a Bestia, un cortometraje animado realizado por Hugo Covarrubias.

La trama de 15 minutos, cuenta una historia inspirada en Ingrid Olderöck, quien fue ex agente de la DINA durante la dictadura de Pinochet y que tiene un historial de maltratos y torturas.

Punkrobot, el estudio de animación de Gabriel Osorio, compartió un posteo de felicitaciones por el suceso, comentando “se merecen el Oscar y todos los premios. Tremenda historia, arte y animación”.

El cineasta señaló que conoce a Covarrubias desde antes de que postulara al Oscar, debido a que el campo de la animación “no es muy grande”, por lo que mantiene relación con varios realizadores.

“A Hugo lo sigo desde hace tiempo, soy fan de su trabajo desde El almohadón de plumas (2007). Es un tremendo director, en cada obra que va presentando, va mejorando el nivel de desarrollo, tanto técnicamente como narrativamente”, comenta Gabriel.

“Bestia viene a ser un culmine de un proceso de hace un montón de años y que hemos tenido la suerte como realizadores chilenos de poder compartir y conocer el desarrollo de sus obras de cerca”, agrega el cineasta.

—¿Qué consejos le darías al nuevo nominado chileno al Oscar?

—Yo creo que el mejor consejo es, en este proceso donde tiene que dar entrevistas y hacer la campaña, que lo relevante es que cuente qué es lo importante de esta historia y hay mucho que decir.

Esta historia no solo es importante para Chile sino que para cualquier país en relación a la violación de Derechos Humanos, es una historia universal y yo creo que eso es un consejo que como realizadores chilenos, tenemos que darnos cuenta de que tenemos mensajes e historias importantes que entregar al resto del mundo.

—¿Cómo es la competencia que enfrentará Bestia en la categoría de cortometrajes?

—Pato y yo somos miembros de la Academia entonces nos toca votar todos los años. No debemos contar por quien votamos, pero es imposible no apoyarlo. Trato de verlo de manera objetiva pero es un corto sólido para ganar el Oscar. Yo creo que la competencia real está en Hugo y Robin Robin que es un corto de Aardman. Es súper difícil compararlos porque son muy distintos, tienen objetivos diferentes así que yo creo que más allá de si gana o no, el logro ya está hecho.

Los nuevos proyectos de Gabriel Osorio

A siete años de ser galardonado por Historia de un oso, Gabriel Osorio ha participado en nuevos proyectos, como también ha decidido volver a darle una vuelta a la trama ganadora en una nueva versión.

“El corto del oso es una historia que ya está cerrada, pero lo que queremos hacer es entregar una historia con nuevos personajes con el mismo mensaje. Todo inspirado en la importancia de los Derechos Humanos y que también, una familia no puede ser separada a la fuerza”, relató el cineasta acerca del nuevo proyecto.

Por otro lado, Gabriel también ha preparado la serie Flipos, que puede ser vista en diferentes plataformas de streaming e incluso a través del nuevo canal de televisión CNTV infantil.

“También estamos haciendo la segunda temporada de Guitarra y tambor, que es una serie estrenada en Disney Junior que habla de la diversidad, que todos somos distintos y lo bueno que es eso”, contó el creador sobre la producción que también se puede ver en el canal nacional infantil.

—¿La pandemia ha afectado la realización de los proyectos de animación?

—Yo creo que depende de la técnica. Por ejemplo, hay animaciones 3D que nosotros hacemos para Punkrobot, que son 100% digital y podemos seguir trabajando desde la casa. Pero, la animación en Chile se las ha arreglado para salir adelante y seguir creando historias y de estos momentos difíciles es de donde viene inspiración para contar historias que tengan mensajes importantes para la sociedad.