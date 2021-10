Este viernes se estrenó La República, el primer disco del cantante puerto riqueño Guaynaa, quien conversó con CHV Noticias y entregó detalles exclusivos sobre su vida y carrera.

Con respecto al estreno de su disco, el cual incluye 16 canciones, Jean Carlos Santiago Pérez (29) confesó sentirse “muy contento” y agregó que “luego de tanto sacrificio, tanta búsqueda de conocimiento musical y cultural hispanohablante y latinoamericano, creo que completé una propuesta bastante justa para lo que me representa a mí o nos representa a nosotros”.

“Es un álbum sin estereotipos, sin precedentes y yo creo que aquí estamos marcando el distintivo que va a ser la carrera de Guaynaa”, señaló.

Lee también: De mambo y dembow: Quién es Flaitiano, el cantante emergente que la busca romper en la música urbana

Sobre el mensaje que busca transmitir con La República, un proyecto con colaboraciones de diferentes “músicos bohemios”, Guaynaa comentó que “no es que acá estemos haciendo todos los géneros habidos y por haber, pero sí los que nos representan como latinoamericanos”.

“Yo creo que acá lo que se puede llevar es que se puede utilizar en nuestras plataformas para llegar a distintos países, a distintas culturas que nos representan y en función con lo que nosotros hacemos“, agrega el intérprete.

En esa misma línea, el cantante explicó que “aquí hay músicos que fueron partícipes del disco que son bohemios, que no necesariamente quieren algún tipo de reconocimiento o algún tipo de prioridad o nombramiento. Son bohemios y lo que quieren es tocar música y compartir su arte y no están ni siquiera en los listados, porque no les interesa, ¿no?, pero sí pusieron su granito de arena en esta composición y en este concepto para llevar su cultura a distintos oídos y a distintos ojos”.

Colaboraciones musicales

Por otro lado, la carrera musical de Guaynaa también ha estado marcada por incluir colaboraciones con diferentes artistas a lo largo de Latinoamérica, una situación que “me encanta, creo que es algo muy bonito, todo lo que te brinda la música, los distintos tipos de amistades, sin distinción de edades”.

“Yo tengo amigos acá que pueden tener 60, 70, que son músicos que llevan tocando 40 años. Tengo amigos que tienen la misma edad que yo, unos son menores. Yo creo que compartimos la música y por ahí desarrollamos una amistad y una bonita familia. Yo siempre digo que yo vine acá a hacer familia, no a hacer relaciones. No sé, Gloria Trevi, Los Ángeles Azules, la Mon (Laferte). Son gente que yo adoro y que los llamo y están ahí”, continuó a CHV Noticias.

Su amistad con Mon Laferte

Guaynaa también ha colaborado con artistas chilenas, como Camila Moreno y Mon Laferte, y es justamente con esta última con la que mantiene una relación muy especial.

Sobre cómo se conocieron, el puertorriqueño confesó que fue en el cumpleaños de un productor, instancia en la que Mon lo invitó a cantar y “fue todo una chulería, un espectáculo, de verdad que crear con ella, qué te puedo decir… es como una hermana, es un ser humano muy especial, tiene un sentimiento bien bonito”, señaló sobre la cantante nacional.

Por otro lado, a Camila Moreno la conoció gracias a Residente, quien le mostró su música un día mientras estaban en su casa. “Le escribí, hicimos algo en plena cuarentena”, contó y añadió que “todo fluyó súper natural, súper orgánico”.

Lee también: Guaynaa y Gloria Trevi sorprenden con estreno de “Nos Volvimos Locos” en los Premios de la Juventud 2021

Problemas sociales y gustos musicales

Para Guaynaa, “no hay nada de malo” en que se transmitan mensajes sociales en la música, temáticas que se repiten en algunas de sus canciones.

En ese sentido, enfatizó en que abordar estas temáticas está bien “siempre y cuando el enlace se haga desde un punto de vista objetivo y se haga con mucho pensamiento crítico” y dijo que “no me arrepiento y lo haría siempre”.

En cuanto a su crianza, el cantante confesó que creció escuchando diferentes estilos musicales, desde el rock en español, pasando por la salsa, hasta el reggaetón. “Tengo un conocimiento o un paladar bastante distribuido de la música, y La Ley de verdad que sí me gusta”, señaló.

Finalmente, el artista le entregó un mensaje a todos sus fans en Chile al decir que “ahora mismo anunciamos la gira” y “estamos ansiosos por ir a tocar allá con ustedes, a bailar todo el round de canciones buenas que tenemos, que sabemos que ustedes se la van a gozar con nosotros. A disfrutarle su cultura, a disfrutarle sus comidas, de su lenguaje, de su trato” y cerró: “Les mando un abrazo y que sigan usando el desinfectante, que se sigan cuidando que todavía no se ha acabado esto de la pandemia”.