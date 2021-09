Por Carol Eltit Ibaceta

El 23 de mayo de 2019, José Matías de la Fuente, un adolescente trans de 15 años se suicidó tras lanzarse desde el piso 11 del edificio donde vivía con su familia. Su madre devastada acusó al colegio de ser responsable por el abandono que dio cabida a un intenso bullying y acoso que fue víctima su hijo. Este terrible caso no es un hecho aislado, ya que según diversos estudios, la expectativa de vida de las personas trans es de sólo 35 años, debido a que son víctimas de crímenes de odio o se suicidan tras el rechazo sistemático que han sufrido.

Juan Cristóbal Concha, psicólogo especialista en diversidad sexual, advierte que estas preocupantes cifras dejan en evidencia el contexto problemático que viven las personas trans, que los llevan a sentirse tan desesperanzadas que creen que su única salida es quitarse la vida. “La sociedad debe tener conciencia de que las palabras y actitudes de odio generan daños irreparables en las personas, y que sólo con un poco más de empatía podemos crear un mundo mejor para todos y todas”, y agrega que “muchas personas confunden libertad de expresión con la divulgación de mensajes de odio, y la libertad de expresión justamente termina cuando empieza la libertad del otro”.

Con el objetivo de contribuir en la educación de los lectores, hemos creado una Guía de Educación sobre Identidades Trans.

¿Qué significa ser transgénero?

Cuando nacemos, y según nuestros genitales y cromosomas, se nos asigna cierto género. Es decir, si es que la persona nace con pene, se le asigna el ser hombre, y si nace con vagina, se le asigna el ser mujer. Los que están conformes con esa asignación son las personas cisgéneros, mientras que quienes no se sienten cómodas con esa asignación son las personas trans. “Como sociedad asociamos que el sexo es lo mismo que el género (pene=hombre ; vagina=mujer), cuando existe consenso científico de que esta idea es un error: Son conceptos totalmente separados y ninguno va de la mano con el otro”. Explica Juan Cristóbal Concha.

Transgénero y transexual: ¿Existen diferencias?

Según la literatura, la persona transgénero es quien que no está conforme con el género asignado al nacer y que aún no ha realizado una cirugía de reasignación corporal, mientras que la persona transexual es la que ya ha sido sometida a tratamiento hormonal y quirúrgico. Sin embargo, el psicólogo especialista en diversidad sexual, aclara que hoy está diferenciación está obsoleta, debido a que no toda persona trans desea someterse a cirugías y que existen personas trans que sí les gusta su cuerpo y no sienten que están en un ‘cuerpo equivocado’. El término correcto entonces para referirse a estas personas es “trans”.

Identidades trans

Transgénero: Ya lo definimos al inicio de esta nota.

Travesti: Se realiza la transición sólo en momentos de intimidad, por ejemplo, estando solo/a en su hogar. No es 24/7, es decir, no se identifica con su género asignado al nacer solo en ciertos momentos, pero no todo el tiempo como una persona transgénero.

Transformista: Se realiza la transición sólo en momentos asociados al show y espectáculos. Son las llamadas drag queens y drag kings, y juegan con su expresión de género de manera exuberante, con pelucas y maquillajes exagerados y siempre asociados a espectáculos, como bailes, rutinas de stand up comedy, lipsync, etc.

No binarias: Las personas no binarias pueden caber en la categoría de “identidades trans”, debido a que también son personas que no están conformes con el género que se les asignó al nacer pero no son binarias. Esto quiere decir que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, sino como algún otro género que esté dentro del espectro entre ambos. Dentro de las identidades no binarias encontramos a las personas bigénero, género fluido, genderqueer, demiboy, demigirl, etc.

Para finalizar Juan Cristóbal Concha, enfatiza que las personas trans no son una moda, no son algo “progre” y que por supuesto que no están enfermos. Es una identidad válida que habitan muchas personas y por tanto deben ser respetadas. Asimismo hace un llamado a educar a la sociedad puesto que “la educación es la mejor arma contra la discriminación”.