Gustavo Gatica se transformó en uno de los casos más emblemáticos del estallido social del 18 de octubre de 2019. Él fue una de las de víctimas que sufrieron un trauma ocular durante la también denominada “revuelta social”.

A dos años desde que comenzaron las manifestaciones, el joven estudiante de psicología habló con CHV Noticias, compartió sus reflexiones, señaló qué piensa de la justicia y política actual, habló de su esperanza con la nueva Constitución, la elección del nuevo presidente de Chile y sus planes a futuro.

“De alguna forma me convertí en un referente de la represión acá en Chile por la gravedad de las lesiones que tuve. Sin embargo, siento que eso no me ha cambiado el rumbo de cómo pienso”, señala.

El día en que su vida cambió

El 8 de noviembre de 2019, el caso de Gustavo Gatica Villarroel dio la vuelta al mundo luego de conocerse las graves lesiones que sufrió en sus dos ojos producto de perdigones lanzados por Carabineros en medio de las manifestaciones en el centro de Santiago: lágrimas de sangre cayeron por su rostro.

Tras el impacto quedó ciego y tuvo que someterse a una operación en la clínica Santa María que lo mantuvo varias semanas hospitalizado. Así, se convirtió en una de las 445 personas que fueron víctimas de trauma ocular entre octubre de 2019 y febrero de 2020, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

De aquel hecho ya van casi dos años y hoy Gustavo está haciendo la práctica en una fundación especializada en discapacidad visual, el último paso que le queda para terminar su carrera. Además, está trabajando en varios proyectos musicales junto a algunas víctimas de trauma ocular.

Con respecto a si se siente un referente del estallido social, Gatica tiene sus convicciones claras. Si bien cree que sí lo es por todo lo que significó su caso, afirma que no ha cambiado la forma en cómo piensa y actúa. “Intento siempre tener bien claro eso y actuar de acuerdo a cómo me siento, a cómo pensaba antes de esto”, dice.

–Hoy (18 de octubre) se cumplen dos años del estallido social, ¿cuáles son tus reflexiones?

–Creo que hubo un cambio cultural en Chile post 18 de octubre. Hubo un cambio en la forma que nos relacionamos, de una forma mucho más empática, donde la sociedad está mucho más preocupada de que haya justicia, está atenta a los procesos judiciales, también a lo que hacen los políticos. Hay interés y yo creo que todo eso son ganancias, va en directo beneficio del pueblo. Por otra parte, también se ganó la constituyente y es algo positivo de todo este proceso.

La revocación de la prisión preventiva a Crespo

El pasado 12 de octubre, el imputado como autor del disparo que dejó ciego a Gustavo, el ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo Guzmán, quedó en libertad luego de que le revocaron la prisión preventiva en la que se encontraba desde agosto de 2020.

Crespo quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal por disposición de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y, entre los argumentos, se indicó que el hecho de que haya sido dado de baja por la institución hace que sea “materialmente imposible que pueda perpetrar delitos de la misma naturaleza que el investigado”, además de destacarse su “irreprochable conducta anterior”, entre otras cosas.

Sobre el sistema judicial chileno, el joven cree que “no tiene un enfoque de Derechos Humanos (DD.HH.)”, por lo que “no podemos confiar que se atiendan las violaciones a los DD.HH. de manera correcta”.

–¿Crees que la justicia ha sido injusta contigo y con las demás víctimas de trauma ocular?

–Sí, lo creo, al menos en mi caso o casos más emblemáticos como el de Fabiola (Campillay) hay una persona identificada como el responsable, pero la gran mayoría de compañeros y compañeras de trauma ocular, que yo he tenido la fortuna de conocer, ni siquiera saben quién les disparó. Ahora se cumplen dos años y los procesos judiciales no han empezado, no se ha investigado, entonces realmente no se ha dado el foco, ni para investigar ni para que se esclarezcan los hechos.

–¿Qué te gustaría que pasara con los responsables de estos actos?

–Que haya justicia simplemente, que los responsables estén en la cárcel, los responsables políticos también, que tengan que pagar por lo que hicieron. Justicia y reparación.

La política actual y su candidato presidencial

Los múltiples hechos de financiamiento irregular de la política revelados en la última década solo es una parte más de lo que Gatica cree que se debe terminar en Chile. “Es precisamente lo que queremos cambiar, la forma en que se hace política”, comenta el joven mientras recuerda el escándalo de Soquimich (SQM) y Penta.

En ese sentido y con miras a la próxima elección presidencial que se disputará en noviembre, Gustavo admite que, si bien no tiene una decisión tomada porque “siempre existen ciertos reparos hacia el sistema electoral y la institucionalidad”, cree que “el proyecto que más me convence es el de Apruebo Dignidad”.

“Más que la figura de Boric, como figura política, el proyecto que está detrás de Apruebo Dignidad es lo que más me convence a mí. De todas formas creo que cual sea el gobierno que venga, tiene que venir de la mano con un proceso más democratizador de la sociedad, donde el pueblo esté más activo y sea partícipe de las tomas de decisiones”, añade.

Por ahora, Gustavo está enfocado en terminar su carrera este 2021, “y el otro ya seguir con proyectos sociales, y abierto a las cosas que puedan suceder”, confiesa antes de comentar su futuro musical.

“Sigo tocando música, algo que me gusta mucho, he tenido el placer de tocar con otros compañeros de trauma ocular así que ahí se vienen bonitos proyectos”, comenta brevemente.

–¿Cómo ves el futuro para Chile y las próximas generaciones? ¿qué mensaje te gustaría entregarle a los lectores de esta entrevista?

–Estoy muy esperanzado de lo que pueda surgir de la constituyente. Siento que la Constitución que va a salir de ahí va a ser muy beneficiosa para el pueblo y por fin vamos a poder botar a la basura la de Pinochet, que nos tuvo en la miseria durante tantas décadas. A parte de esto, creo que la sociedad chilena, el pueblo chileno está mucho más activo, mucho más partícipe de la política y eso siempre es bueno. Creo que Chile despertó y eso va a durar por muchos años.