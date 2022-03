Una expedición de investigación que partió desde Sudáfrica en febrero pasado, confirmó haber hallado en buen estado los restos del Endurance, el barco del legendario explorador polar anglo irlandés Ernest Shackleton que se hundió en 1915, según confirmaron fuentes del proyecto.

“100 años después de la muerte de Shackleton, el Endurance fue hallado a una profundidad de 3.008 metros en el mar de Weddell (en el océano Antártico)”, indicó este miércoles la expedición, bautizada como Endurance 22, en un comunicado.

Los restos del mítico barco fueron encontrados, según el texto, “dentro del área de búsqueda definida por el equipo expedicionario antes de su partida de Ciudad del Cabo” (suroeste de Sudáfrica), en una zona a unas 4 millas al sur de la posición que el entonces capitán del navío, Frank Worsley, registró antes de que la tripulación tuviera que abandonarlo, al quedar atrapado en el hielo.

La expedición en la que naufragó el Endurance había partido en 1914 para intentar llegar desde el mar de Weddell hasta el mar de Ross (ambos en el océano Antártico), pasando por el Polo Sur.

Tras el naufragio de la nave -que se había quedado atrapada y dañada por el hielo con sus 28 tripulantes a solo 160 kilómetros de la Antártida-, Shackleton (1874-1922) dirigió a sus hombres por el hielo en botes salvavidas hasta la Isla Elefante, donde la gran mayoría sobrevivió meses alimentándose de focas y pingüinos.

Shackleton sabía que nadie iría a buscarlos, por lo que decidió dejar a 22 de sus hombres esperando en la Isla Elefante y partir con el resto de sus marineros en un bote salvavidas rumbo a las islas Georgias del Sur en una épica gesta en busca de ayuda.

17 días y 1.300 kilómetros después regresaron de la mano de un chileno a la isla, rescatando con vida a los 22 compañeros que se habían varados.

La hazaña de un chileno en el rescate

No obstante, una pieza clave de la historia es la hazaña del marinero chileno Luis Pardo Villalón, quien al mando del “Yelcho“, una pequeña embarcación a vapor, logró arribar hasta la Isla Elefante y rescatar con vida a todos los tripulantes.

Según recoge Emol, tras llegar hasta las islas Georgias del Sur, Shackleton sabía que tenía un problema para intentar conseguir la ayuda y rescatar a sus compañeros en la Isla Elefante. Incluso, aseguran que el inicio de la Primera Guerra Mundial podría haber dificultado que Gran Bretaña pudiera asumir el rescate.

Asimismo, según indica el medio citado, una carta enviada por Winston Churchill a su esposa en 1916 dejaría en evidencia la situación. “Imagina a ese ridículo Shackleton y su expedición polar. Cuando todos los enfermos y heridos hayan sido sanados, cuando todos sus empobrecidos y quebrantados hogares hayan sido recuperados (…) entonces y solo entonces me preocuparé de esos pingüinos”, advirtía.

En ese sentido, Shackleton intentó rescatar tres veces a sus compañeros sin tener éxito. En primera instancia lo hizo desde las islas Georgias del Sur con un ballenero local pero el hielo lo hizo retroceder. En su segundo intento zarpó desde el Puerto Stanley, buque pesquero facilitado por Uruguay, pero el hielo nuevamente los empujó de regreso.

Ya en el tercer intento, se llevó a cabo una expedición desde Punta Arenas con la ayuda de residentes ingleses, pero también falló.

El asombro al ver flamear la bandera chilena

En ese momento, Shackleton solicitó ayuda a la embarcación Yelcho para que pudiera remolcar la goleta Emma desde Puerto Stanley hasta Punta Arenas. No obstante, el comandante de la embarcación se encontraba enfermo, por lo que fue reemplazado por el piloto segundo Luis Pardo Villalón.

Durante el viaje, ambos se conocieron y el chileno pudo conocer la historia de los 22 náufragos del Endurance. Una vez en Punta Arenas, Shackleton se puso en contacto con la Armada de Chile, para que Yelcho pudiera llegar hasta la Antártica a rescatar a sus compañeros.

Sin embargo, a simple vista la nave construida en 1906 no reunía las condiciones necesarias para realizar el viaje, teniendo en cuenta el complicado clima que había producto del invierno, ya que no contaba con electricidad ni comunicación, ya que tenía un precario sistema de navegación.

En ese contexto, Luis Pardo que estaba casado con dos hijos, planificó la operación, trazó la ruta y escogió a los hombres que lo iban a acompañar en la misión.

Antes de zarpar, Pardo envió una carta a su padre: “La obra es grande, pero nada me arredra: Soy chileno. Dos consideraciones me hacen afrontar dichos peligros: salvar a los exploradores y darle renombre a mi patria. Si fracaso y muero, usted cuidará de mi Laura y de mis hijos, que quedarán desamparados y sin más apoyo que el suyo (…) Cuando usted esté leyendo esta carta, o su hijo ha muerto o ha llegado con los náufragos a Punta Arenas. Solo no volveré”.

En la madrugada del 25 de agosto de 1926, el pequeño barco zarpó desde Punta Arenas en medio de una gran cantidad de personas que llegaron a despedirlos. Se dirigieron al sur por el Estrecho de Magallanes y se internó en el mar de Drake. El 5 de agosto, luego de cinco días de navegación, el Yelcho llegó hasta la isla Elefante, pudiendo rescatar a los náufragos que estaban al límite de su vida producto del congelamiento.

Según relata el libro escrito por Caroline Alexander, Atrapados en el Hielo, uno de los náufragos escribió: “Ahí estaba, a menos de dos kilómetros en el mar, un barco negro muy pequeño, al parecer un remolcador a vapor, nada parecido al rompehielos polar de madera que esperábamos. El asombro se apoderó de todos al ver flamear la bandera chilena“.

Según relata el medio citado, el Yelcho llegó el 3 de septiembre a Punta Arenas, convirtiéndose en un hito nacional e internacional tras rescatar a los navegantes británicos. La hazaña, se transformó en la primera vez que una misión nacional oficial llegaba a la Antártica, ejerciendo soberanía e impulsando la presencia que actualmente Chile tiene en el continente.

Desde la Armada

El Instituto Antártico Chileno (Inach) dijo este miércoles que el hallazgo en buen estado de los restos del Endurance, “cierra uno de los mayores misterios antárticos“.

“Se comienza a cerrar uno de los grandes misterios de la historia antártica vinculados al periodo de exploración heroica del territorio austral”, indicó Mario Leppe, director del instituto.

Leppe destacó que lo extraordinario de haber encontrado un navío de principios del siglo XX con “este nivel de conservación”, a más de 3000 metros y en un ambiente de alta presión y bajas temperaturas. “Los avances tecnológicos de hoy en día permiten abrir puertas y empujar los bordes de lo imposible“. agregó.

El rescate perpetrado por la nave chilena ha quedado en segundo plano de la historia, pero en la actualidad, uno de los buques de la Armada que cumple con misiones en la Antártica lleva el nombre de “Piloto Pardo“.