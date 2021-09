El conflicto, hasta ahora digital, entre Jordi Castell y Marcelo “Chino” Ríos parece no tener fin.

Y es que tras las múltiples idas y venidas entre ambos, el fotógrafo volvió a referirse a las burlas que recibe por parte del ex deportista nacional, calificando la situación de acoso.

Todo comenzó cuando Castell dio a conocer la noticia del fallecimiento de su perro Marley en un post en su cuenta de Instagram. “No tuve un ser vivo cerca que me hiciera más feliz que tú, que llegaras a mi vida cuando peor estuve y a punta de alegría te hayas convertido en mi compañero conectado con pura bondad”, fue parte de lo que escribió.

Tras eso, el ex tenista no dudó en atacar al también animador con una serie de posteos en sus redes sociales con fotos del rostro de Castell.

“Pastel, no sufras tanto por el perro, solo piensa que debe estar feliz y pensando ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar'”, decía el primer mensaje de el Chino a Jordi.

No contento con eso, Ríos volvió a arremeter en contra del animador en una segunda publicación. “Lo único que te pido que dejes de hacerte la víctima cada vez que te atacan, ya que no eres un tipo querido en este lindo país y debes saber porqué, te quiero recordar que durante muchos, pero muchos años te dedicaste a hacer mierda a la gente frente a una pantalla a nivel de cagarle la vida y lo peor que con puras mentiras y heriste a muchas personas (me incluyo)”, fue parte de lo que expresó.

Cansado del ataque virtual, Jordi alzó la voz, esta vez en un live en Instagram, donde dijo que “si alguien toca a mi familia, me convierto en el peor demonio de todos. Porque el tiempo me bendijo con ser un escorpión. Entonces, si respondo las ofensas, el festín, o la burla que se hizo con la muerte de mi perro… a esa persona yo le voy a tocar a su familia de vuelta. Y lo voy a hacer con el peor veneno que tengo guardado”.

La acusación de acoso

Con el pasar de los días, Jordi Castell publicó una larga reflexión en sus redes sociales, en la que, entre otras cosas, reveló diferentes actitudes que ha tenido que soportar por parte del ex tenista.

En dicho post, el fotógrafo dijo que Ríos “festina con la muerte de mi perro, me persigue públicamente cada cierto rato buscando pretextos, extrae fotos con mi marido para publicarla en su cuenta, me manda inbox con canciones de madrugada y no se cansa de dispararle violencia a todos”.

Además, calificó la situación como un “arsenal de acoso y obsesiones que un especialista le pondrá nombre por si es patología” y que “no exhibiré a la luz pública” la información que tiene sobre él, por lo que “guardaré silencio”.

¿Qué es el acoso digital?

De acuerdo a la “Ciberguía de Denuncia al Abuso Digital” dispuesta por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la existencia de la redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok o Tinder, si bien funcionan como canales para mantenerse en contacto con otras personas, también traen consigo algunos riesgos debido a la exposición que implican.

“Esta exposición y mayor interacción en las redes ha generado que conductas repudiables del mundo físico se trasladen al mundo digital”, detalla el texto.

Romina Garrido, abogada y directora de Privacy Consulting, explicó a CHV Noticias que el acoso es una conducta de “hostigamiento que afecta a una persona gravemente en su integrad psíquica, en general cuando es digital, a través de acciones que realiza un tercero, conocido o desconocido”.

“Estas conductas se relacionan con la protección a la vida privada, a la honra de una persona y a su integridad psíquica”, continuó y agregó que pueden ser acciones desde llamadas, amenazas o seguir a alguien. “Cuando es digital es que es por medios digitales, y ocupando las plataformas en que las personas son usuarias, Instagram, WhatsApp, correo electrónico, etcétera”.

“El acoso (digital) se trata de conductas reiteradas”, continuó Garrido.

¿Cómo denunciar el acoso digital?

Para reportar conductas abusivas, los usuarios pueden denunciar los perfiles, mensajes, entre otras cosas, en las redes sociales, pero también existe la posibilidad de hacerlo frente a la Unidad de Cibercrimen de la PDI o ante el Ministerio Público de manera online.

Además, la “Ciberguía de Denuncia al Abuso Digital” señala que este tipo de conductas abusivas pueden ser constitutivas “de delitos especialmente sancionados por ley”, como las injurias –imputación de un delito determinado, pero falso– y calumnias –toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona–, que están sancionados en los artículos 412 y 416 del código penal, o el bullying a través la ley 20.536.

Por su parte, Garrido detalla que, pese a que se puede denunciar y existen diferentes proyectos de ley que tratan este tipo de acoso, no existen sanciones porque ninguna ha sido promulgada.

Sin embargo, “las personas que sufren acoso digital tienen medios para poder hacer frente a esta conducta a través de la protección de su garantía constitucional e integridad psíquica”, explicó Garrido y añadió que esto se hace a través de un recurso de protección de los derechos constitucionales.

Son tres los proyectos de ley que buscan hacerse cargo del acoso digital, iniciativas que, entre sus bases, platean que las conductas deben ser reiteradas y “afectar gravemente a una persona”, señala la abogada.

De acuerdo a Garrido, además de la conocida Ley Pack, orientada a la mujeres y a la difusión de contenido íntimo, el presidente Sebastián Piñera ingresó una iniciativa en 2019 que buscar sancionar la difusión no consentida de datos personales, el acoso u hostigamiento.

Además, en julio de 2021, el mandatario también ingresó el proyecto de coacción o amenazas, al que el 21 de septiembre se le puso discusión inmediata, y que busca hacerse cargo, entre otras cosas, de los acosos digitales.

Recomendaciones para evitar el acoso digital

Dentro de las recomendaciones que entregó la abogada para que las personas puedan evitar sufrir, eventualmente, un acoso digital, están:

Conductas de autocuidado e higiene digital

Saber manejar o configurar las redes sociales y los sistemas de mensajería

y los sistemas de mensajería Denunciar a través de las plataformas, que “tienen canales y medidas para poder ayudar”

Por otro lado, “si el acosador está identificado se puede recurrir a protección por vulneración a las garantías fundamentales de privacidad y de la integridad psíquica, en este caso”.

También se puede recurrir a las justicia, con un texto detallado con todos los antecedentes, pero lo máximo que puede hacer el organismo es “que el acosador cese en su conducta, pero no hay una sanción (para el acosador)”, concluyó Garrido.