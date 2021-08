La actual participante del programa de cocina de Chilevisión, Kenita Larraín, realizó algunas proyecciones sobre cómo las personas deberían enfrentar los nuevos cambios que se vienen hacia fin de año y principios del próximo.

La también modelo, quien hoy se dedica a realizar talleres de numerología, conversó con CHV Noticias y adelantó que, en lo que queda de este 2021, “cada persona va a tener que abrirse al cambio, el que se quede pegado en las viejas estructuras y que quiera volver al mundo o a la vida que teníamos antes de la pandemia yo creo que lo va a pasar mal”.

Además, respecto de la pandemia, Larraín comentó que, a pesar de que ella y todo su núcleo cercano se contagiaron de COVID-19, “para mí ha sido un proceso muy intenso de introspección, de priorizar las cosas valiosas, la familia, de replantearte muchas cosas internas también”, y agregó que “por más que a veces no entendamos las cosas que ocurren, hay un plan divino” y que El Discípulo del Chef ha sido clave en su recuperación.

De reiki a la numerología

Actualmente, Kenita Larraín divide su tiempo entre su participación en El Discípulo del Chef y la numerología, creencia a la que se acercó luego de vivir “varios procesos internos, bueno… mediáticos primero que todo. Pero de temas internos también, de cuando estaba todo mal, tener que hacer como el ave fénix y de mis propias cenizas salir y salir mejor. Sacar mi mejor versión cada vez”.

Según explicó, lo primero que hizo fue reiki para “conocerse a sí misma” y también para ayudar a otros. Luego el salto fue hacia la numerología. “Descubrí una herramienta de autoconocimiento que no sabía que existía, y cuando me pude mirar a través de mis números, de mi fecha de nacimiento que es mi código numérico personal, realmente me empecé a entender, a empatizar conmigo misma, a ser leal conmigo, a amarme más y fue un proceso maravilloso”, explicó.

Gracias a esa práctica, Kenita comentó que pudo lograr su sueño de convertirse en madre y formar una familia. “Me faltaba más amarme a mí misma, y creo que es un gran mensaje para las mujeres que ahora estamos cada vez más empoderadas, saber que cada uno vale, para la divinidad no hay nadie mejor ni peor”, añadió.

Debido a la pandemia, Larraín comentó que se tuvo que reinventar y que fue en ese momento cuando inició talleres de numerología por Zoom. Actualmente tiene tres niveles y el próximo será el 7 de septiembre, a las 20 horas, y tendrá un valor de 53 mil pesos.

“Aprendemos a mirarnos a través de nuestra fecha de nacimiento que es nuestro código numérico personal, ahí hay mucha información y muchos mensajes para cada uno”, detalló.

¿Qué se vendría en 2022?

Kenita explicó que “el año 5, que es 2021, habla del cambio y la transformación. Habla de que cada persona va a tener que abrirse al cambio, el que se quede pegado en las viejas estructuras y que quiera volver al mundo o a la vida que teníamos antes de la pandemia yo creo que lo va a pasar mal”.

“El esperar que todo vuelva a la normalidad o a ser como antes es una fantasía. Creo que van a seguir ocurriendo cosas súper fuertes que nos van a ayudar a los seres humanos, revelaciones grandes, al despertar y darnos cuenta que estábamos tan programados, porque con nuestra creencias co-creamos realidad, entonces vamos a darnos cuenta que se nos van a ir desmoronando todas esas creencias”, detalló.

“La invitación es a flexibilizarse, hacer cambio de paradigma, estamos hablando de cambios profundos. Van a empezar a salir informaciones y revelaciones que a muchas personas las van a descolocar mucho porque es como que lo que siempre creyeron, ahora se van a dar cuenta que no era así”, reveló la numeróloga y dijo que “ahí es donde cada uno de nosotros tiene que sacar su mejor versión, flexibilizarse, abrir a los cambios y adaptarse al nuevo mundo que ya se empezó a crear”.

Sobre el 2022, Larraín anticipó que “va a continuar este despertar. En realidad el número 6 está relacionado con otra energía. Los que hagan los cambios y todo eso el 2021, haciendo el trabajo interior de flexibilizarse, abrir a los cambios y hacer los cambios de paradigmas, el 2022 ya podrían encontrar en Venus, que es el 6, armonía en el afuera y en el adentro, pero para eso tenemos que despertar de este sueño profundo en el que hemos vivido desde que nacimos”.

Su experiencia en El Discípulo del Chef

Kenita, quien todavía participa en el programa de cocina de Chilevisión, también comentó que ha sido una grata experiencia y que se creó una amistad “muy bonita” con Giuliana Sotela, porque “para las personas que creemos en vidas anteriores, como que decíamos las dos ‘es como que te conociera de otra vida’, como que quizás en otra vida quedó algo inconcluso mal y en esta vida partió todo mal, pero lo logramos solucionar. Fue muy bonito ese reencuentro y la tengo en mi corazón”.

Por último, confesó que “pasa de todo en la cocina, hay que estar súper atentos porque en realidad la cocina es concentración” y que siente una gran admiración por los tres chef.

Cabe mencionar que desde la semana del 23 de agosto, el estelar de Chilevisión tendrá un día más de emisión, por lo que ahora podrán disfrutar del programa de cocina todos los miércoles y jueves, capítulos en los que se irá conociendo a los ganadores y perdedores de cada jornada.