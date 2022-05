Creadores de “Las corbatas de Mario Marcel”: “Algunas pareciera que las sacó de un Volkswagen hippie”

Lo primero que aparece al googlear “Mario Marcel” son fotos del actual ministro de Hacienda con traje y corbata. Siempre corbata.

Ese último accesorio es el que quisieron homenajear los administradores de la cuenta en redes sociales “Las corbatas de Mario Marcel”, quienes definen al titular de una de las carteras más importantes que conforman el comité político del gobierno de Gabriel Boric como “el funcionario estatal o de la burocracia que uno aspira a que exista”.

Actualmente, tienen más de 4.800 seguidores en Twitter y sobre los 1.600 en Instagram. Un proyecto que surgió ante la “admiración profesional que le tenemos al ministro desde ya varios años”, explica uno de los abogados detrás del perfil.

La cuenta progresivamente se ha ganado la atención del público, entre ellos, el mismísimo presidente de la República, Gabriel Boric; el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson; la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y varios integrantes del gabinete, además de parlamentarios de diversos colores.

En conversación con CHV Noticias, dos de los tres administradores de la cuenta, Daniel y Jorge (nombres que utilizarán para resguardar su anonimato) revelan que son fieles seguidores del economista. En su opinión, es una de las autoridades que marca la diferencia en el gobierno de Boric, no tan solo por tener más edad y trayectoria política que sus pares, sino que también por sus corbatas “un poco estrambóticas y colorinches”.

“Algunas pareciera que las hubiera sacado del furgoncito de Volkswagen hippie”, dice Jorge entre risas.

Medio en serio medio en broma

Tres son las personas que manejan “Las Corbatas de Mario Marcel”. Daniel y Jorge, dos abogados de 25 y 37 años respectivamente, y Marcela –nombre ficticio–, dueña de una pyme.

“A ella le gusta más el lado de la moda. Me dijo que lo encuentra atrevido y divertido, le pone color a una figura tan formal”, explica Jorge sobre su compañera de equipo.

Ellos se conocieron gracias a su profesión y los unió su admiración por el ministro Marcel y sus corbatas, mientras que la cuenta surgió “como de juego”, cuenta Daniel. “Medio en serio, medio en broma”, agrega Jorge.

Cuando recién se creó el perfil no habían tantas fotos diferentes de Marcel, situación que cambió cuando se hicieron conocidos, momento en que comenzaron a recibir colaboraciones. “Ahora tenemos muchas para seleccionar”, dice Jorge.

–¿Cómo deciden la descripción de los post?

–Daniel: Es consensuada, a veces tratamos de hacer juegos relacionados con las polémicas que salen en el día. El ministro se mantiene siempre serio y trata de ser bajo perfil, pero pese a eso algo pareciera que nos quiere decir, que dentro de él existe una cosa especial o tal vez quiere desviar la atención con las corbatas. No lo sabemos, pero lo intentamos analizar.

A pesar del personaje, los creadores de la cuenta advierten que tratan de no meterse en política, “porque o sino se pone muy espesa la cosa. Igual llegan comentarios súper políticos a propósito de corbatas, lo que llega a ser chistoso”, complementa Jorge.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Corbatas de Mario Marcel (@corbatasdemariomarcel)

Boric y Jackson entre sus seguidores

Entre sus primeros 100 seguidores en las redes estaba el presidente Gabriel Boric; el ministro Giorgio Jackson; y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. A estos personaje se suman el senador Álvaro Elizalde y otros parlamentarios. Los creadores comentan que también hay jefes de gabinete y funcionarios del Ministerio de Hacienda.

“Eso nos animaba a seguir generando contenido”, complementa Daniel. Luego vino el protagonismo con los retiros y corbatas que se hicieron populares, “a la gente le gustó mucho, ahí se viralizó bastante la cuenta”, añadió.

Respecto a la relevancia de los seguidores , Jorge comenta que “para mí fue una cosa extraña (…) Al principio uno dice ‘wow, el Presidente de la República encuentra chistoso esto que es casi como hacer memes, y luego dije ‘bueno, es normal’”.

Oportunidades de negocio

Hay gente que les ha ofrecido vender corbatas con los mismos diseños que usa el ministro Marcel, pero ellos aseguran que a pesar de lo anecdótico, han rechazado esas ofertas.

“Nunca fue el sentido porque ninguno de nosotros tiene la habilidad para hacer corbatas y no tenemos nada que ver con diseño”, dice Jorge, agregando que “de hecho yo ocupo poca corbata”.

–¿Les gustaría hablar con Mario Marcel?

–Daniel: Si en algún minuto se da la oportunidad de conocer al ministro sería fantástico. Pero él debe ser una persona súper ocupada, entonces no queremos quitarle tiempo ni gestionar nada porque no era el objetivo de esto.

–Jorge: Es una humorada. Si nos enteramos de que el ministro lo ve, ya me daría risa.

–Pero les gustaría que él supiera de la existencia de la cuenta.

–Jorge: Claro. O sea, a veces digo “en una de esas ya le contaron”, porque de repente veo que no repite las corbatas.

–Daniel: Nos siguen algunas personas que trabajan en Hacienda, de su equipo, sabemos quiénes son. Nos imaginamos que por ahí le han comentado, pero mientras no le incomode está perfecto.

–Me dijeron que esto solo es una “humorada”, ¿solo se quieren quedar ahí o hay algo más profundo detrás?

–Daniel: No sé qué más puede salir de esto, porque hacer negocio, que podría ser un paso, no es nuestro interés. Tener algún otro tipo de beneficio tampoco. Es más que nada por jugar. Tampoco es que tengamos mucho más tiempo.

¿Inspirado en Joan Miró? 🧐 El Ministro Marcel se luce con una corbata de lujo en entrevista para Economía y Negocios de El Mercurio.#LasCorbatasdeMarioMarcel pic.twitter.com/s1ZwVuCNwy — Las corbatas de Mario Marcel (@CorbatasMarcel) May 8, 2022

Desafío: Ver al ministro de “short, polera y hawaianas”

Consultados por qué le dirían al titular de Hacienda en un eventual encuentro, concuerdan en que le preguntarían si los coloridos contrastes entre su ropa formal y las corbatas que usan es una elección personal de estilo, si es relevante o si es meramente funcional. “En una de esas dice ‘sabes, soy daltónico” comenta Jorge.

Daniel opina que “vemos que él al parecer se preocupa de vestirse con corbatas atractivas o que combinen con su ropa, pero vemos también que algunos días o fines de semana está sin corbata (…) es mucho menos rígido que el mismo Presidente. El ministro Marcel sabe que eso no lo define”.

Nuestra corbata favorita de la semana es la que usó el martes 😍 ¿Te gustó este modelo y sus colores?#LasCorbatasdeMarioMarcel pic.twitter.com/uhEVIRM5c6 — Las corbatas de Mario Marcel (@CorbatasMarcel) April 30, 2022

Los administradores dicen que uno de los desafíos que tienen ahora es “pillar al ministro con polera”. Así, comentan que el único registro que existe de Marcel con ese tipo de ropa es en una revista antigua.

“Debe ser una entrevista del año 87, cuando se refiere a la privatización de empresas públicas. Es la única que le hemos visto con polera, debe haber tenido 30 años o menos”, cuenta. “Ojalá poder dar con el ministro de short, polera y hawaianas”, agrega entre risas.

“A pesar de lo serio del ministro y lo importante que es ese cargo, hay espacio para que ellos puedan llamar la atención y poder descontracturar ciertos momentos que son tan álgidos en la política. Hay espacio para jugar”, dice Daniel sobre lo que quieren transmitir con su cuenta.

Pese a que hay haters que comentan que existen cosas más importantes que las corbatas de Marcel, según señalan sus creadores, “el grueso de la gente se lo toma con humor”.

“Algunos dicen que le pase la corbata al presidente”, bromea Jorge al cerrar la conversación con CHV Noticias.