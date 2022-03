Se hizo conocida gracias a su participación en un programa de talentos en España en 2017. Miriam Doblas Muñoz, más conocida como Lola Índigo, ahora la rompe y es una de las nuevas promesas del género urbano iberoamericano.

Con 29 años, suma más de 1,6 millones de seguidores en Instagram y 1,8 millones en TikTok. Su reciente carrera comenzó en 2017 y hoy cuenta con varios éxitos. además de colaboraciones con diferentes artistas de renombre, como Mala Rodríguez, Rauw Alejandro, Guaynaa, Belinda o Tini, y también con la chilena Denise Rosenthal.

En entrevista exclusiva con CHV Noticias, la cantante y bailarina española conversó sobre su exitoso paso por Lollapalooza Argentina, las cantantes chilenas que más le gustan y un posible feat con Princesa Alba. Al mismo tiempo comentó sus aspiraciones a futuro, el difícil camino de la mujer en la industria de la música y su breve estadía en nuestro país.

Exitosa presentación en Lollapalooza Argentina

Varios fueron los medios internacionales que destacaron la presentación de Lola Índigo en Lollapalooza Argentina. Y es que su show se volvió Trending Topic en Twitter e incluso cantó junto a la trasandina María Becerra.

Tanto fue su éxito, que diferentes artistas de renombre, entre ellos Alejandro Sanz, Cazzu y Mala Rodríguez, la felicitaron a través de redes sociales.

—Sabemos que la rompiste en Lollapalooza Argentina, ¿te lo esperabas?

—La verdad es que no. Era la primera vez que iba al país. No sabía muy bien lo que iba a pasar. Sabía que se conocían algunos temas, pero me sorprendí porque escuchaba que cantaban algo de hace tres años y decía ‘qué está pasando’. Fue muy emocionante.

Su relación con Denise Rosenthal y Cami Gallardo

En agosto de 2020, cuando la pandemia hacía estragos importantes en el país, Lola Índigo lanzó la canción Santería junto a Denise Rosenthal y la mexicana Danna Paola. El video, en tanto, fue grabado por separado y la canción fue un éxito rotundo.

—También sabemos que tienes muy buena onda con Denise Rosenthal, incluso tienes una canción con ella, Santería, junto a Danna Paola, ¿cómo fue esa experiencia?

—Increíble, porque Denise se compromete con todo lo que hace. Es una pedazo de artista que se fija hasta en el más mínimo detalle, desde el vestuario hasta el concepto. Somos grandes amigas, esta vez no la he podido ver, pero seguro que la próxima sí.

—El video también fue grabado en plena pandemia, cada una en distintos lugares, ¿cómo fue ese proceso?

—Difícil, sobre todo para ella (Denise) porque aquí (Chile) era invierno y lo tuvo muy difícil para subir a la montaña. En España pasamos muchísimo calor. También es verdad que era al aire libre, por lo que no tuvimos tanta dificultad con el tema pandémico.

—¿Qué otras artistas chilenas conoces?

—Paloma Mami, Mon Laferte, Camila Gallardo, con quien somos muy amigas hace mucho tiempo, ella ha venido mucho a España. Creo que hay mucho talento femenino y eso es increíble, que las artistas más destacadas del país sean mujeres, es lo más.

—Y además, de mujeres, ¿a cuáles otros intérpretes chilenos hombres conoces?

—Tengo que decir que todavía no conozco a ningún artista chileno hombre… Si conozco al chaval que canta ‘me puse las Balenciaga, mami no te hagas…’, que es la canción se llama Una Noche en Medellín (Cris MJ). Esa es la canción chilena más reciente que conozco.

¿Posible colaboración con Princesa Alba?

Consultada por la también chilena Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, la intérprete española explicó que la conoció gracias a las redes sociales.

“A mí ella me encantaba, su estética. Colaboró con mi amiga Ms Nina y me encantó el tema”, indicó.

Además, también adelantó que “estamos ahí pendientes de encontrar una canción que nos guste a las dos para poder colaborar próximamente”.

—Entonces se puede asegurar que se viene una colaboración entre Lola Índigo y Princesa Alba…

—Sí. No hay tema todavía, pero vamos a trabajar en ello.

Otros de los artistas con lo que ha colaborado la cantante es el puertorriqueño Guaynaa, con quien tiene dos canciones y mantiene una fuerte amistad.

“Somos muy, muy amigos. Me parece el ser más tierno del universo. Tenemos dos canciones. Él tiene Calle, en mi disco, y yo tengo Respira en el disco de él. Es un ser lindo, siempre se acuerda de ponerte un mensaje en un día especial”, explicó sobre el intérprete.

“Cuando voy a Miami nos vemos, cenamos con Lele (Pons). Aparte de ser un talentazo, no es el prototipo de rapero así duro, si no que es educado, todo amoroso. No digo que los demás no lo sean, pero de verdad que Guaynaa es un ser de luz”, cerró.

La mujer en la industria musical

Sobre su carrera en la industria musical, Lola abordó lo que se pide, o espera, de las mujeres versus los hombres, algo que define como “un nivel de exigencia mucho mayor”.

“Es duro porque creo que a las mujeres se nos exige también cosas en el escenario… Se espera de nosotras, no se nos exige, pero se espera, como tener cuerpo, una estética, bailar, cantar, interpretar, que absolutamente todo sea interesante, y veo un nivel de exigencia mucho mayor”, aseguró.

En esa línea, agregó que “cuando hay tantas artistas que cantan y bailan, por ejemplo, nos comparan entre nosotras. Mientras tanto, si hay un chaval que canta delante de un Lamborghini no lo van a comparar con los otros 10 mil chavales que cantan en un Lamborghini. No pasa. Y es como, si eres capaz de diferenciarlos a ellos no será ninguna dificultad diferenciarnos a nosotras”.

—Y eso es lo que también pretendes transmitir con tus canciones…

—Sí, además del poder del esfuerzo. Enseñarle a esta nueva generación que viene que esforzarse es lo más, que trabajar y luego sentirte realizado con lo que has hecho y cuando llega el premio decir ‘me ha costado muchísimo, he trabajado y ahora lo disfruto porque me ha costado mucho ganarlo’.

La cantante abandonará el país dentro de las próximas horas, aunque espera poder realizar un concierto más adelante. “Estamos planeando volver muy pronto, antes de final de año, seguro”.

—¿Qué le dirías a tus fans en Chile?

—Que muchas gracias por el apoyo, que no me lo esperaba para nada, estoy muy emocionada. Gracias por todo, por los regalos, por el amor y que nos vemos muy pronto en un concierto si Dios quiere.