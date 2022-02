“El karate ha crecido en estos años y dan muchas ganas de ir por más, de saber que podemos lograrlo y que no importan las dificultades que se atraviesen, lo podemos lograr si nos lo proponemos”.

Con ese sentimiento se quedó la joven chilena Magdalena Matilde Godoy Garrido tras subir a lo más alto del podio en su categoría.

Es que la artista marcial alcanzó 1.913,75 puntos tras su última participación en la Youth League disputada en México, superando a la eslovaca Nina Kvasnicova (2ª), con 1.346,25 unidades, y la ucraniana Valeria Andrieieva (3ª), con 1.331,25.

De esa forma, la adolescente de 17 años oriunda de San Francisco de Mostazal, Región de O’Higgins, se quedó con el número uno del ranking mundial en la clase Junior Kumite femenina bajo 48 kilos.

¡NÚMERO UNO DEL MUNDO! 🧨🧨🧨 Magdalena Godoy 🇨🇱 apareció como la nueva número uno 1️⃣ en el Ranking Mundial de Karate 🥋, en la categoría Junior -48 Kilos. ¡Muchas felicitaciones! 💪💪💪#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/gVXfJmx4Pm — Team Chile (@TeamChile_COCH) February 16, 2022

Pero su éxito ya llevaba tiempo construyéndose. Magdalena es tricampeona sudamericana, fue campeona panamericana en 2018, acumula siete medallas en la Youth League y el año pasado, después de derrotar a la entonces campeona del mundo en su categoría, se convirtió en la primera deportista de América en medallar en las cuatro fechas de dicha competencia.

Euforia

Todos sus logros se resumen en una palabra: Sacrificio. La karateca entrena de lunes a domingo, en doble jornada y sin parar desde los nueve años.

En entrevista con CHV Noticias, cuenta que todo inició en 2014, cuando cursaba cuarto básico. Ese año, su profesora de educación física y sempai, Leslie Astete, comenzó a impartir karate para los estudiantes.

Como le llamó la atención, se inscribió en el taller y rápidamente se enamoró de la práctica. “Me gusta el ambiente que hay, el dojo, el compañerismo, las cosas que nos entrega para nuestra vida, como los valores. La sensación de competir, de entrar al tatami, es inexplicable, es como entre nervios, ansias, pero con muchas ganas de darlo todo y ganar. Es como una euforia”, manifiesta.

Más tarde se dio cuenta que tenía una habilidad innata para ese deporte. “Me iba bien. Cuando recién empecé, mi sempai notó que tenía talento y me invitó a ir a la academia de Machalí. Así empecé a practicar un poco más formal”, relata.

Una vez ahí, en 2017, con 12 años, entró a la selección nacional y de ahí, solo le esperaba la cima. La joven ganó su primera medalla en 2018, en Croacia, después una plata y un bronce en México (2018 y 2019), una plata en Italia en 2019, un bronce en Turquía (2019) y un bronce en Chipre (2021).

En su última actuación, en la Youth League disputada en México, consiguió la medalla de oro tras vencer a la venezolana Sofía Coronel el 21 de enero pasado, lo que la llevó al número uno del ranking mundial.

Aunque en un principio su padre no estaba muy convencido de que su hija se dedicara al karate, Magdalena explica que se fue convenciendo con el tiempo. “Cuando vio que a mí me gustaba mucho y tenía cuero para esto, me apoyó”, afirma.

Su madre, en tanto, estuvo junto a ella desde el inicio. Es más, casi todo el dinero que gana en su trabajo como temporera de un packing de frutas lo invierte en la carrera de Magdalena. Ambos son el único apoyo económico con el que cuenta la deportista, quien además de viajar a diario desde Mostazal a Machalí para entrenar, debe costear sus viajes a cada competencia internacional.

Además de sus padres, la karateca reconoce que su hermana mayor “es un súper apoyo para mí”. Aunque se fue de la casa que compartían los cuatro, de vez en cuando traslada en auto a la joven a entrenar cuando es de noche.

A ella se suma su sensei, Juan Carlos Pardo, y su sempai, Leslie Astete, quienes han estado detrás de ella en cada triunfo durante estos casi cinco años de su corta, pero exitosa carrera profesional.

“Lo pueden lograr”

En septiembre, Magdalena cumple 18 años, por lo que solo le quedan cuatro competencias en junior para pasar a la categoría adulta.

En esa línea, detalla que “la idea es medallar para recolectar la mayor cantidad de puntos para quedar entre los 33 del mundo e ir a la Premier League”.

Precisamente, en eso es en lo que está totalmente enfocada, por lo que la estudiante cursa cua*edio rindiendo exámenes libres. “Así es mucho más fácil estudiar, hacerme mis tiempos y que no me calcen con los entrenamientos”, reconoce, adelantando que su idea para después del colegio es tomarse uno o dos años sabáticos para dedicarse por completo al karate, su pasión.

Si le preguntan hoy, aunque estaba entre sus metas desde hace algún tiempo llegar a la cima del podio, comenta que “es difícil de asimilar el hecho de que en 2019 estaba sexta”. “Yo lo encontraba lo más. No me imaginaba que en tan poco iba a ser número uno”, asegura.

“Nunca se rindan, no importa cuantas dificultades tengan en el camino, si están siempre con la cabeza en alto pensando en su meta y si se lo proponen, lo pueden lograr”, cierra.