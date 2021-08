Con tan solo 19 años, Matías Muñoz es el artista talquino más escuchado en Spotify, plataforma de streaming musical en que tres de sus canciones están en el Top 50 Chile. Pero ¿quién es él? Su nombre no es conocido entre los chilenos, pero sí sus grandes éxitos como Dimelo Má, Tussi Code Mari, Ponle, o Party En La Pobla.

Se trata de Marcianeke, un joven de 19 años que ya acumula más de 203 mil suscriptores en su canal de YouTube y que en conversación con CHV Noticias entregó detalles sobre el momento que vive y lo que prepara para el futuro.

“Me tomé siempre en serio la cosa”

Sobre su explosivo éxito, el cantante pone los pies en la tierra, agradece a las regiones por hacerse conocido y dice estar feliz, pero más que nada orgulloso, sentimiento que comparte su familia.

“El otro día mi papá me dijo ‘te felicito. ¿Te acuerdas que le dijiste a tu mamá que te iba a ir bien en la música?'”, relata, apuntando a que a su madre no le gustaba que saliera a grabar. “Ella creía que iba a estar hueviando no más, pero de a poco ha ido entrando en razón de que yo me tomé siempre en serio la cosa y que por eso estoy donde estoy”.

Regalón de sus padres, Marcianeke señala que cuando inició en la música, el mejor consejo que recibió de parte de ellos fue “que tuviera cuidado con las juntas”. “He tenido cuidado, pero me ha tocado que me fallan en mi cara para yo recién darme cuenta de las juntas”.

“Me considero único”

Desde pequeño interesado en la música, indica que “lo mío siempre fue cantar” y aunque reconoce que a veces intenta despejarse del trabajo, “no puedo dejar de lado la música”. “A veces estoy desocupado y tengo que grabar unas voces, e igual me arranco al estudio a grabar”.

Dice que su acercamiento con la música comenzó como un refugio para sus problemas personales. “Antes cantaba, pero para pasar el rato. Después tuve depresión severa y cuando tenía problemas me hacía daño a mí mismo. Después de a poquito, tenía un amigo que grababa y me iba a buscar a la casa cuando estaba mal y ahí me ponía a grabar y de a poquito refugiándome. Como pasaba mal, pasaba haciendo música”.

Afirma que tiene un talento para componer canciones y confiesa que no sabe improvisar. “Me dan risa mis rimas y no puedo seguir rapeando. Yo soy más de escribir. Puedo estar en un estudio, me muestran la pista y ahí craneo. No improviso, pero craneo altiro, tarareo y después con ese mismo tarareo hago una letra”.

Aunque en sus inicios se puso el nombre artístico de “Mati Boy”, con el tiempo se dio cuenta que necesitaba un apodo nuevo. Así fue como llegó a “Marcianeke”. “Marciano era muy común, pero el significado es que se considera algo único y que el que es creyente no más va a verlo y me llamó la atención”.

¿Disco? Aún no

En uno de los hitos más importantes de su incipiente carrera, Marcianeke fue contactado por dos de los artistas más reconocidos del reguetón, Jowell y Ñengo Flow, quienes lo invitaron a participar del remix de Bien Mala.

“Me hablaron en una videollamada, Zyron y un tipo de Santiago que hace esas conexiones, y me aclaran que tienen un tema para mostrarme y me mandaron la maqueta y yo a los dos días mandé mis voces”, relata, contando que está emocionado, pero trata de mantener la calma.

“Obviamente es un paso importante, porque ya estás con artistas de afuera”, sostiene, diciendo, además, que uno de los cantantes que lo inspiran y con quien sueña colaborar en solitario es con el puertorriqueño Ñengo Flow.

“Es como un fuerte mío y hasta me han dicho que me parezco con el flow. Yo siempre que quiero hacer un tema bueno voy poniendo tipo Ñengo y cosas así. Con los que hacen perreo en Puerto Rico, con esos me gustaría colaborar y estar en su círculo más que nada”, añade.

Y ¿cuándo con Pablo Chill-E? “Tenemos algo en la punta de la lengua. Llegar y trabajar no más. Estamos esperando que se de la ocasión, pero los dos queremos trabajar algo juntos”, adelanta Marcianeke, que este lunes lanza un nuevo tema en su canal de YouTube.

“Recuerdo cuando no tenía ná”, nos anticipa como parte de la letra de su nueva canción, mientras que también afirma que tiene en mente realizar un extended play (EP) junto a Cris Mj. ¿Disco? Dice que por ahora no lo tiene pensado, pero que a futuro sí.