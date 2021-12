Abogada, fundadora de Cuide Chile, madre de nueve hijos, opositora de la Ley de Identidad de Género y la Educación Sexual Integral (ESI), integrante del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas y seguidora del movimiento religioso Schoenstatt.

María Pía Adriasola Barroilhet (54) se casó en 1991 con el actual candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien el próximo 19 de diciembre buscará ser el sucesor del presidente Sebastián Piñera al enfrentarse en las urnas con la carta a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En el eventual caso de que Kast logre llegar a La Moneda, Adriasola ocuparía el cargo de primera dama, título ad honorem que tiene por objetivo cumplir funciones de carácter protocolar.

Interesada en la música, el canto, la guitarra y la composición de canciones, sus cercanos la definen como una persona tranquila, muy social y de convicciones claras.

“Sólo puedo hablar maravillas de María Pía. Es incondicional, han sido el mejor equipo con José Antonio y en un matrimonio no hay nada más lindo que cuando se logra ser equipo con la pareja”, comentó a CHV Noticias la vocera de Kast y ex ministra de la Mujer, Macarena Santelices.

Asimismo, Santelices comentó que Adriasola, en su labor de abogada, “constantemente está tomando casos sociales, resolviéndolos y ayudando de manera silenciosa. Sin duda es única y no sólo da mucha energía, también está siempre en el comando pendiente de las personas a las que puede dar consejos o ayudar”.

“Nadie me había dicho que estaban prohibidos los anticonceptivos”

En 2017, en la sección de Economía y Negocios de El Mercurio, María Pía reveló íntimos detalles de su relación con José Antonio. En la entrevista, dijo que los primeros años de pololeo e incluso matrimonio no fueron fáciles.

“Él llegaba a la casa y seguía siendo la misma persona que era; entonces de repente estaba mudo. Y no es que estuviera enojado o mal genio, sólo que estaba mudo. Me empecé a morir por dentro”. Según contó en aquella oportunidad, una cuñada le comentó que podría estar desarrollando un cuadro depresivo, por lo que le recomendó ir a un psiquiatra. “Al finalizar la sesión, el doctor me aseguró que yo no tenía nada malo y que quien debía tratarse era mi marido. Eso hizo”, indicó.

Del mismo modo, afirmó que, tras dos embarazos, cuando quiso buscar un método de control de natalidad fue “a un doctor que me dio pastillas anticonceptivas. Cuando llegué a la casa, le dije a mi marido: ‘Ya, esto es lo que tenemos que hacer’. Y él me dijo: ‘¿Estás loca? No se puede’. ‘¿Cómo que no se puede?, si todas mis amigas lo hacen’, le respondí. Entonces partimos a preguntarle al curita (…) a mí se me abrió un mundo totalmente desconocido, porque nadie me había explicado nada de eso. Nadie me había dicho que estaban prohibidos los métodos anticonceptivos, ni tampoco supe de los métodos naturales y su sentido. Y cuando me lo contaron, entendí todo”.

En 2021, dichos testimonios fueron cuestionados. La abogada y académica feminista, fundadora del primer estudio jurídico feminista en Chile, AML Defensa de Mujeres, e integrante del comando de Gabriel Boric, Daniela López, calificó las palabras de María Pía como una “dinámica de violencia de género altamente normalizada”.

“La mejor compañera, la mejor primera dama”

A diferencia de Irina Karamanos, la pareja de Gabriel Boric que aseveró que el rol de la primera dama debe ser repensado, Adriasola no tiene conflicto con ser catalogada como tal.

Es más, desde el comando del presidenciable del Partido Republicano creen que “José Antonio Kast va a tener a la mejor compañera, la mejor primera dama”, según sostuvo Santelices.

José Antonio Kast Adriasola, más conocido como Toño, hijo del matrimonio, compañero de TikTok de su padre y director ejecutivo en ONG Influyamos, conversó con CHV Noticias y manifestó que ve a su madre “con un rasgo social muy potente. Siempre ha tenido un arraigo con el tema social muy fuerte. Está muy metida en las poblaciones, ahí es donde más le gusta recorrer porque ahí están los problemas más urgente”.

Toño cree que a su madre la caracteriza la preocupación y empatía por las personas: “Eso hace que pueda resolver problemas independiente de las diferencias. Para ella las relaciones humanas son fundamentales y van más allá de cualquier diferencia política, ideológica o religiosa”.

“Ella tiene un carácter y personalidad súper fuerte, sería una primera dama inédita. Tendría un rol independiente y a la vez complementario del presidente”, argumentó. Finalmente, Kast Adriasola expresó que su madre y su padre “le harían muy bien a Chile, ambos son muy buenos complementos. Una dupla muy potente”.