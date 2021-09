“Fuimos a pasar la noche porque era mi cumpleaños y me arrepiento bastante”. Así definió una pareja -compuesta por un joven trans y una mujer cis género-, lo que iba a ser una celebración en el hotel Samoa ubicado en la calle Moneda 2304, pleno centro de Santiago, recinto fueron brutalmente golpeados por un grupo de personas que nunca antes habían visto en sus vidas.

Todo inició pasadas las 20:00 horas del 17 de septiembre, cuando Brayan Soza y su pareja Fernanda Vergara, decidieron pagar por un hospedaje en lugar. Brayan contó a CHV Noticias que al entrar, los atendió una mujer que se encontraba en aparente estado de ebriedad, pero que tras realizar la transacción, pudieron ingresar a su habitación asignada sin problemas.

¿Qué pasó?

El conflicto ocurrió momentos después, cuando decidieron pedir comida a domicilio y su compra ya había arribado al hotel. Fue entonces que Brayan salió de la pieza y acudió al acceso principal, donde se encontró con una pareja que desde un comienzo se mostró conflictiva y también supuestamente bajo los efectos del alcohol.

“Me empezaron a hablar súper mal y les dije que no iba a aguantar ese trato”, contó. Ante la negativa de la pareja de abrir la puerta -uno de ellos habría sido el guardia del hotel-, Brayan les manifestó que entonces pediría la devolución del dinero de su estadía, ya que él y su pareja se irían del lugar.

Tras esto, “el tipo empezó a ponerse agresivo, me empezó a empujar, hasta que me llevó a la pieza y me puso un combo en la cara“, explicó.

Una vez desatada la golpiza, “salió mi pareja (de la habitación) y le dijo que lo iba a denunciar porque yo igual era mujer, aunque fuera trans, y eso no correspondía. Y ahí el tipo la empezó a ahorcar, yo la traté de defender y se metió la pareja (del sujeto). Después en el hall del hotel, me empezaron a pegar como entre cinco tipos“, añadió la víctima.

Lee también: Comandante Emilio: La historia de Raúl Escobar, el ex frentista que será juzgado por el crimen de Jaime Guzmán

“Me iba a matar porque era maricona”

Por poco más de una hora, Brayan y Fernanda fueron encerrados dentro de una locación del hotel, casi al fondo del terreno donde se emplaza la estructura. Según relató Soza, en dicho periodo, tanto él como su polola fueron retenidos contra su voluntad en el lugar y constantemente golpeados con diferentes objetos en un ataque transfóbico.

Brayan aseguró que su identidad de género fue lo que motivó la agresión por parte de este individuo, su pareja y los demás testigos, debido a “las palabras que ellos me decían, discriminándome por mi condición sexual”.

El sujeto que inicialmente mantuvo la discusión con Brayan por no querer abrir la puerta, habría sido el principal atacante en este hecho. Incluso, detalló la víctima, durante la golpiza logró identificar que lo llamaban bajo el seudónimo de “Guatón”, y que por tanto, todos los involucrados se conocían previamente y no eran, en tanto, clientes del hotel.

“Aparecieron de todos lados, del segundo piso. Pero todos se conocían porque ellos mismos se hablaban cuando me pegaban. Le decían ‘no guatón, que cuando lleguen los pacos te van a a llevar preso’. Entonces ahí me di cuenta que ellos eran como cercanos, se conocían, no eran personas que fueron a ese hotel para quedarse la noche”, contó Brayan, y luego “empezaron a agredirnos a nosotros también”.

El joven trans recibió un golpe con una botella de vidrio en su cabeza, incluso fue agredido con palos y fierros. Su principal agresor “me dijo que me iba a cortar mi cara y que iba a pagar”. En todo momento, el individuo le aseguraba que lo iba a matar, que “no era hombre” y que él “le enseñaría lo que es ser un hombre de verdad”.

“Me mordió el dedo, me lo quería cortar, y la señora que fue a quien nosotros le pagamos la habitación, lo logró sacar de encima. Me decía que me quería matar por mi condición sexual y por cómo yo era. Que me iba a matar porque era maricona, que ahí iba a conocer un hombre de verdad. Esas fueron sus palabras”, sostuvo el afectado.

A Fernanda le arrebataron su celular al notar que lo estaba portando durante la agresión que ella sufrió luego de intervenir al ver que su pareja estaba siendo golpeada por este sujeto. Fue entonces que manifestó que denunciaría a los responsables, instante en que la pareja del individuo y también él, se dedicaron a pegarle hasta incluso arrancarle parte de su cabello.

Lee también: Ley Adriana: La lucha por educar y poner fin a la violencia obstétrica en Chile

Fernanda fue ahorcada y su cabeza azotada contra el suelo, según su relato.

Pero Brayan, al temer claramente por todo lo que estaba ocurriendo, decidió esconder su teléfono y grabar ciertos momentos del acontecimiento. “Si ellos me pillaban el celular, no tenía cómo comprobar lo que estaba pasando, porque tengo audios, fotos y un video de cuando estaba en el hotel sufriendo esa agresión. Tenía momentos en que podía pedir ayuda a mi familia”, añadió.

Fue así como en un instante pudo llamar a su primo, quien acudió al hotel junto a un amigo para rescatar a las víctimas.

De esa manera Fernanda logró salir de la habitación, también gracias a la intervención de la mujer que estuvo inicialmente en la recepción; pero no así su pareja. Brayan detalló que cuando su polola escapó, el grupo de personas decidió encarar a su primo e incluso le destruyeron el vehículo en que se movilizaba y donde estaba resguardada Fernanda.

Por eso, y al ver el grupo de agresores, el primo de Brayan decidió acudir a Carabineros, quienes finalmente fueron al recinto para constatar el suceso. “Todo mientras yo seguía adentro esperando que me pudieran ayudar”, dijo.

En el intertanto, “seguí en la habitación cubriéndome mi rostro y mi cabeza, porque me seguían pegando patadas. La señora de él me pegaba patadas y otros tipos que eran de las otras habitaciones”, afirmó, “pero ellos se conocían entre ellos”, reiteró.

Ante la llegada de la policía, según recuerda Brayan, los testigos de la golpiza le piden al “Guatón” que se tranquilice porque estaban los carabineros en el lugar. Solo así, éste detuvo sus agresiones y dejó a su víctima en paz.

Carabineros y denuncia

Cuando llegaron los uniformados, comenzaron a “justificar la situación, de que porqué estábamos ahí metidos y yo les conté lo que había pasado. Como que a nosotros nos preguntaban qué estábamos haciendo y yo dije que solo quería pasar una noche con mi pareja y estar cómodos en un lugar”, relató.

Tanto la pareja de agresores como las víctimas, fueron trasladados a la 3° Comisaría de Santiago. Pero de acuerdo con Brayan, todo esto fue bajo la tipificación del caso como riña, por lo cual luego de pasar la noche detenidos, fueron dejados en libertad al día siguiente y sin ninguna medida de por medio, pese a constatar las evidentes lesiones con que ambos resultaron tras el ataque.

Lee también: Recorrido por la memoria: La falta de verdad y justicia es la deuda del Estado a 48 años del Golpe

“Les dije que por favor me dieran información de en qué íbamos a quedar, y no quisieron dar información de nada y nos soltaron… a ellos (agresores) los soltaron cinco minutos antes que nosotros. Carabineros no hizo bien su trabajo”, aseguró Brayan.

Una situación que para Brayan fue “rara, fome y turbia”. Es decir, sintió que los roles se invirtieron y que a ojos de los funcionarios, en vez de ser las víctimas, él y su pareja fueron los victimarios y los responsables del ataque.

Pero no todo quedó ahí, ya que después de denunciar su caso a través de redes sociales, tanto desde el Movilh y OTD (Organizando Trans Diversidades), contactaron a Brayan y Fernanda para prestarles su ayuda en este complejo momento.

“OTD hizo la denuncia a la Fiscalía. O sea la Fiscalía tomó la causa y se pudo hacer finalmente la denuncia”, precisó Brayan.

Reacciones

La agresión además llegó a oídos de la comunidad feminista y LGBTIQA+, quienes organizaron una manifestación afuera del hotel Samoa en muestra de repudio a lo ocurrido ese 17 de septiembre. Con banderas, cánticos y rayados en la fachada del recinto, llamaron nuevamente a ponerle fin a las agresiones por identidad de género o preferencias sexuales.

Luego de haber permitido la violencia contra las vidas de nuestres compañeres en El Hotel Samoa, la administación pretende borrar el ataque transodiante pintando los mensajes de protesta y luciendo un cartel que contradice sus acciones. pic.twitter.com/X5qPJVEHjd — Asociación OTD Chile (@OTDChile) September 22, 2021

“A los que nos están apoyando, a los cabros del movimiento feminista, les quiero agradecer por todo el apoyo que nos han dado y que no nos han dejado solos. Estoy agradecido de todo corazón hacia ellos y hacia todos, hacia Franco que es la persona de OTD y hacia muchas personas más”, concluyó Brayan.

Movilh

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), repudiaron lo ocurrido y manifestaron que le brindan orientación jurídica a la pareja. Asimismo, lamentaron el proceder de los uniformados de la 3° Comisaría de Santiago.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, declaró mediante un comunicado que “la denuncia que hemos recibido habla de vulneración de la no discriminación y de derechos del consumidor, en un contexto donde tres sujetos y una mujer se ensañan en una discusión que nada justifica terminara en agresiones físicas contra clientas, así como en ofensa lesbofóbicas y misóginas”.

Lee también: Antonia Contreras, la chilena elegida entre los 50 mejores estudiantes del mundo: “Quiero marcar la diferencia”

“Como es habitual en ataques similares, Carabineros poco y nada hizo para ayudar a las víctimas, pues ellas y sus agresores/as fueron detenidos/as por riña. Los administradores del hotel inventaron que una de las jóvenes había ingresado al hotel a robar. Si bien la falsedad de la acusación quedaba evidente con solo revisar las boletas de pago del hotel y del sushi, Carabineros nada investigó, limitándose a reducir el conflicto de tipo misógino y lesbofóbico, a una riña. Así las policías terminan de manera fácil su trabajo, no contribuyen a dar con la verdad ni menos a hacer justicia para las víctimas”, sentenció.

Hay que destacar que tanto Brayan como Fernanda, fueron dejados en libertad el 18 de septiembre, ya que luego de su aprehensión, se pudo confirmar que habían pagado por adelantado su estadía en el recinto.

Finalmente, cabe consignar que hotel Samoa fue contactado por CHV Noticias vía telefónica, sin embargo, declinaron referirse al caso tras cortar la llamada.